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立院傍晚未達共識 國民黨抗議鳥籠公投修法

2019-06-17 18:42聯合報系攝影中心 記者鄭超文╱即時報導

立法院朝野協商傍晚沒有達成共識，立法院長蘇嘉全裁示將公投法逕付院會處理，首先進行廣泛討論，國民黨立委曾銘宗等抬出蔡同榮與林義雄的芻像，諷刺民進黨忘了當初推公投法的初衷。

國民黨在立法院議場中抬出蔡同榮與林義雄的芻像，諷刺民進黨忘了當初推公投法的初衷。...
國民黨在立法院議場中抬出蔡同榮與林義雄的芻像，諷刺民進黨忘了當初推公投法的初衷。記者鄭超文／攝影
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國民黨在立法院議場中抬出蔡同榮與林義雄的芻像，諷刺民進黨忘了當初推公投法的初衷。...
國民黨在立法院議場中抬出蔡同榮與林義雄的芻像，諷刺民進黨忘了當初推公投法的初衷。記者鄭超文／攝影
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立法院公投民進黨
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