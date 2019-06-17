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反送中示威風雲再起 千人包圍特首辦要求對話

台灣為何要支持反送中？呂秋遠從兩種意義說給你聽

2019-06-17 18:27聯合報 記者林文義╱即時報導

香港昨舉行反「送中法」大遊行，主辦單位聲稱參與者近200萬人，港府晚間發聲明道歉，宣布無重啟修法的時間表。律師呂秋遠指出， 台灣人為什麼要支持香港的「反送中」運動？這有兩層意義，第一層意義是「我說你壞你就壞，聽懂了嗎？」，第二種意義是「唇亡齒寒、兔死狐悲」。 

呂秋遠指出，香港人正在反《逃犯條例》的修改，雖然香港政府已經宣布「暫時」不會審議，但多數香港人還是不能接受這個結果，進一步要求要「撤回」條例，並且特首必須辭職、定性為暴動的說法必須道歉、所有拘捕的人員必須釋放。

香港人為什麼要反對《逃犯條例》的修改？因為條例修改以後，香港人就有可能被引渡到中國審判，而這會開啟從「一國兩制」變成「一國一制」的缺口。如果連這樣的防線都守不住，「香港人犯法，香港司法審判」的底線就會瓦解，從此之後，中國只要「形式上」向香港法院提交文件，說明有引渡的必要性，就可以要求香港人到中國受審。所以有兩層意義，第一層是，香港人不信任中國司法體制；第二層是，香港人不願意「一國兩制」的設計被打開缺口。

香港人沒有「要什麼」，他們是「不要什麼」。不能「要什麼」已經過分，如果連「不要什麼」這種卑微的訴求都不能體會，那麼還有什麼可以忍耐？

那台灣人為什麼要支持香港的「反送中」運動？呂秋遠表示，這也有兩層意義：第一層意義與香港人相同，與你我都有關係。香港雖然已經受到中國很大的影響，但至少還有基本的法治，台灣人到香港，不用擔心被莫名移送到中國受審。但是一旦送中條文修改通過，網路上的所有批判中國政府文字、支持台灣獨立理念等等的行為，都有可能違反「反國家分裂法」與「中華人民共和國刑法」。

再強調一次，香港法院只能「形式審查」，不能實質審理，那麼有沒有違反法律、是不是政治犯，都由中國說了算。即便是政治犯，即便涉犯的罪刑不是重罪，只要中國說不是政治犯、是重罪，那就是。台灣人最喜歡說「不做虧心事，幹嘛怕人敲門」？但是，中國刑法充滿不確定概念也就算了，難道不做虧心事的人，從沒得罪過幾個中國友人？如果人家有錢有勢力，那麼到香港旅遊、轉機，就有可能會被陷害入罪。強調沒做壞事幹嘛擔心的人，不是太傻就是太天真，不然就是這輩子沒得罪過人。

我說你壞你就壞，聽懂了嗎？

第二層意義，就是一國兩制下的台灣會是什麼樣子？唇亡齒寒的成語沒人不知道，但是放到現代來，很多人就會裝睡。香港在1997年，被迫回歸祖國，這二十年來，特首不能直選、議員只能部分直選，生活品質沒有轉好、貧富差距變大。台灣人現在還有獨立的主權政府，但是一堆人嚷嚷要簽署和平協議、不要刺激中國、政治零分、經濟一百分。與此同時，習近平公開表示，九二共識是基礎，中國從未承認過，這就是「一個中國、各自表述」（這只是國民黨自嗨的說法而已），反而直接在同一篇文告上表示，一國兩制是兩岸統一的方針。那麼，台灣人看到香港，應該要怎麼想？有人與虎謀皮，怎麼能不兔死狐悲？

最後，這不是一場小風波，而是香港人二百萬人的怒吼。反送中不是認為犯罪者不用制裁，而是反對犯罪者送到中國制裁，要留在本地制裁。而如果你認為，反送中只是被政治陰謀者操弄，請想想自己有沒有在中國擋人家財路？有沒有搶過公安局朋友的女友？有沒有得罪誰？有沒有對官員行賄過？有沒有逃漏稅？政治覺悟有沒有選對邊？你有支持過薄熙來、周永康嗎？是不是低級紅高級黑？如果有，這個條例修正通過，香港就不會是你能去的地方。政治零分、經濟一百分？在中國，什麼都是政治，你政治零分，經濟也零分。

對了，別忘記李明哲，被認罪以後，他還在中國監獄裡，不知道何時才能回來。

律師呂秋遠。取自臉書
律師呂秋遠。取自臉書
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香港反送中一國兩制
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