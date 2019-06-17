影／被問最想電翻誰 陳學聖比這手勢自己都笑了

2019-06-17 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



國民黨總統初選未定調，立委也低調沒選邊站，縱使接連陪同高雄市長韓國瑜與新北市前市長朱立倫到桃園拉票，立委陳學聖被問到黨內初選支持誰，還是只有回應支持最強的；回到立委選舉，今年換選區戰鬥否有想電翻的人，陳學聖則趕緊雙手合十自稱佛系選舉，笑說自己都慈悲對人。

陳學聖2017年以總策畫身分與2名作者合作出版《走過臺灣百年歷史電廠》，在能源議題熱議的台灣政壇，切出另一個看待能源的路線，他說最喜歡的發電方式是水力發電，因為不只可以發電，還能形成很漂亮的湖，整個景觀跟自然融合在一起最美的景色。

原來陳學聖十多年曾到高雄蹲點，雖然最後市長候選人不是他，但那段日子讓他發現，其實台電可以那麼美，「2個龐大的發電機，竟然是第一次世界大戰前就存在，現在也還在運作，兩個大機器看起來，以資深的文化立委來看，那就是後現代的非常棒的藝術品。」

陳學聖說的是位於荖濃溪流域高屏發電廠，高雄地區唯一的水力發電廠，由2座日據時期建造的水力發電廠「竹門發電廠」和「六龜發電廠」合併統稱。被電廠迷倒後，陳學聖接連參觀小粗坑發電廠等，甚至週末還會帶著太太梁寒衣一同深入山林，他看電廠，太太享受山林生活。

「我心想不能只有我知道，所以就跟我兩個學弟寫這本書，介紹電廠也讓大家知道台電跟台灣的成長真的是息息相關。」談到電這重要的能源議題，陳學聖也接受快問快答考驗，隨口答出台灣5種發電方式之外，也答對目前天然氣發電比例越來越高。