立法院朝野共同聲明 籲港府撤回逃犯條例

2019-06-17 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



圖為香港反送中大遊行。 聯合報系資料照／聯合報特派記者王騰毅攝影 分享 facebook

立法院朝野黨團今天針對香港「反送中」事件發表共同聲明， 聲援香港人民民主自由的訴求，呼籲香港政府應撤回逃犯條例草案，聲明也強調，各黨團不認同香港政府以武力方式對待群眾運動，呼籲香港政府應謙卑面對群眾訴求，將衝突降至最低。

立法院稍早指出，各黨團於今天召開第9屆第7會期第1次臨時會之際，針對香港人民集會遊行要求香港政府撤回將犯罪嫌疑人引渡到中國大陸的「2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案」(以下簡稱「逃犯條例」)，經協商共同聲明，包括三點。

一、香港政府以武力處理群眾運動的方式，立法院全體同仁提出譴責與抗議，「香港人民發動大規模的人民抗議活動，表達人民聲音，本院各黨團不認同香港政府以武力方式對待群眾運動，呼籲香港政府應謙卑面對群眾訴求，將衝突降至最低。 」

二、聲援香港人民民主自由的訴求，呼籲香港政府應撤回逃犯條例草案，「基於捍衛自由民主人權的普世基本價值，合作打擊犯罪不能以侵害人權的法案為前提。香港人民有權追求自己的民主與自由，我們永遠支持這種普世價值，反對侵害人權自由。 」

三、建議政府應對香港人民以行動支持並提供關懷及援助，「香港人民行動演變為流血衝突，為支持香港的民主法治體制與自由民主，建議政府應依香港澳門關係條例第18條及相關規定，對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害的香港居民，得提供必要的援助，並給予關懷。」