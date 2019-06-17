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反送中外溢效應？台灣「同感香港」的民意變化

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鐵籠公投闖關 黃士修嗆：硬推明年就讓民進黨下台

2019-06-17 15:43聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

黃士修批執政黨修惡「公投法」。攝影／記者蔡晉宇
黃士修批執政黨修惡「公投法」。攝影／記者蔡晉宇
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為反對立法院臨時會將在下午處理極具爭議的「公投法」，已進入第二日絕食的「以核養綠」公投領銜人黃士修在臨時會開始前夕舉行記者會，痛批民進黨執意修惡「公投法」，並揚言若民進黨在臨時會強行讓蔣絜安版本「公投法」三讀通過，會將這筆帳化為明年大選能量，號召民眾讓民進黨下台。

黃士修以及安定力量副執行長毛嘉慶等人，從15日晚上10點開始在立法院外靜坐絕食抗議。今日記者會中黃士修表示，雖然個人主張擁核，但同樣捍衛廢核公投有表達意見的權利，捍衛人民公投權利是無分個人對議題的立場，民進黨若執意將「公投法」修回鐵籠公投，明年大選日將會告訴告訴人民，「執政黨沒收了公投投票權，就為了蔡英文一個人的私心。」

黃士修指出，香港「反送中」抗議，香港特首尚接受民意暫緩修法，反觀蔡英文卻執意要推動「公投法」修惡，「我國總統難道不如香港特首？」他痛批此舉違反民主原則，堪比中國共產黨。

一同出席的國民黨立委李彥秀表示，民進黨藉人數優勢要強推公投法過關，國民黨團會為台灣民主奮戰到最後一刻。國民黨立委張嘉郡則說：若此次民進黨版公投法修正通過，許多地方性需要透過公投討論的公共議題，日後將幾乎不可能成案，嚴重剝奪地方選民權利。

公投民進黨香港特首黃士修
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