公投修法三訴求 學、政界提主張

2019-06-17 15:34 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



不滿公投修法，(左起)吳景欽、呂秀蓮、施正鋒、張亞中等人提出三大主張。 台灣醒報 分享 facebook

「公投修法是頭痛卻鋸腳！」前副總統呂秀蓮、國民黨總統初選參選人張亞中等人17日提出三大訴求，要求大選綁公投、連署不應附身分證、公投應有專業專責主管機關。

公投應有主管機關

前副總統呂秀蓮質疑，過去政府擬建指紋資料庫，總統蔡英文擔任立委時曾公開反對，如今公投修法擬強制要附身分證影本，對人權侵犯有高度危險性，蔡應公開表達立場。

「今日香港是昨日的台灣！」呂秀蓮說，台灣走過民主人權奮鬥的血淚歷史，掌權者應心存感激、勿為所欲為，她提出公投修法3主張：大選要綁公投、連署不應附身分證，連署如有涉及違法則依法究辦、未落實直接民主，需要健康完善的公投機制，中選會行政效率不彰，公投應有專業專責主管機關。

國民黨立委江啟臣表示，各界既對反送中抗爭表達沉痛，此刻也應對立院強修公投法感到遺憾，他質疑，公投法修法20幾條、共20多個版本，行政院送到立法院的修法書竟不到1千字，他說，李進勇人事案加上公投修法，等於作弊的配套修法，呼籲執政黨應懸崖勒馬。

民主開倒車

真理大學法律系副教授吳景欽也指出，去年公投的偽造連署，中選會事前都已剔除，顯示已有防偽機制，不應限縮公投權利，讓民主開倒車。其次是連署需附身分證影本，吳景欽認為，這將打破公民團體與連署民眾之間的信任。他建議，建置電子連署更容易解決問題。

不滿公投與大選脫鉤，吳景欽表示，修法後公投案與執政者利益衝突時，公投是否綁大選的決定權在中選會手上，他也進一步指出，政院版最糟糕的內容是，只要涉及人權公約就不得公投，但去年哪一個公投不涉及人權？而違反與否又是由中選會判定，中選豈不是變成「超級總統」？

脫鉤應廢除門檻

針對公投大選要脫鉤，「以核養綠」公投領銜提案人黃士修建議，政府若要參考瑞士作法應完整參考，連帶廢除5百萬連署門檻。此外，他堅決反對公投改為2年舉辦一次，以福島核災食品為例，他指出，要讓人民先吃2年核災食品才能公投嗎？他警告，未來強硬通過公投修法，將毀掉民進黨創黨價值。

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