民進黨質疑組團送中 國民黨：只敢對內嗆聲

2019-06-17 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



民進黨發言人李晏榕。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影 分享 facebook

民進黨發言人李晏榕今天說，當上百萬港人站出來捍衛香港的自由民主之際，國民黨副主席曾永權主動率領國民黨組團「送中」，競相對中共獻媚，顯露國民黨和國際主流社會嚴重脫節。對此，國民黨副發言人黃心華反嗆，如果民進黨只會嗆聲，不如去當稱職的在野黨。

黃心華指出，民進黨難道忘了蔡政府團隊的法務部，先前對於香港相關條例的修法，不僅肯定其為進步的立法，後又表示樂觀其成？如今選舉在即，髮夾彎再現，蔡總統為了讓自己民調調升而做出的所有「努力」，實在令人嘆為觀止。

黃心華表示，有關香港逃犯條例之修法及其引發的社會激化衝突，國民黨日前已發表嚴正聲明，表達我方不認同港府採取暴力手段解決群眾運動的立場，黨主席吳敦義也措辭強硬指出，從「反送中運動」越演越烈，就知道中國大陸對港澳實施所謂「一國兩制」都是虛言。

黃心華表示，曾永權在海峽論壇的開幕致詞，除了回顧連胡會、吳胡會及馬習會等促進兩岸和平穩定的重要會面之外，對於去年九合一大選的結果及不認同執政者以政治算計汙衊「九二共識」等事項，陳述相關立場，並對於目前持續讓我方獲益的ECFA、台商、陸生、陸客等議題，提出我方的主張，亦期許兩岸能夠為謀求和平而共同奮鬥。試問何來擦脂抹粉、應聲附和？若蔡政府認為我方不需再和大陸多言，亦不需維繫現有的經貿關係，那為何不趁此刻完全廢除ECFA？

黃心華批評，民進黨向來只敢對內強悍，自我嗆聲，但面對國際政治的角力，卻拿不出有效的辦法抵擋斷交潮、亦無法參與國際組織大會，其不斷叫囂的結果便是中華民國的外交處境一再萎縮受限。民進黨如果認為參與境外論壇時都不准說出褒揚當地政府領導人的場面話，那是否可以用同樣標準要求自己的外交團隊不准稱讚駐在國的政要？回想蔡總統過去正式出訪時，被稱為「中國台灣總統」，不僅不敢加以嚴詞反嗆，現在竟批判在野黨參加論壇是「黨格何在」，豈不錯亂？面對接連多批台籍嫌犯自全世界各地「已送中」的現況，蔡政府為何「噤聲不語」？