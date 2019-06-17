輔大學生挺反送中 教授：香港自由被「性侵」

2019-06-17 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



輔仁大學學生今發起「我在輔大，我反送中」活動，學生們齊聲高呼「我們是輔仁大學的學生，我們挺香港，反送中，香港人民加油！」一名香港籍吳姓學生上台表示，「今天會站在這裡，就是希望讓大家更了解我們的家到底發生什麼事。」輔大歷史系教授陳君愷也說，曾經的自由庇護港，1997年回歸中國後，它的自由被「性侵」。

活動現場聚集近200名學生，一同在艷陽下響應反送中行動，並在留言板留下「撐香港、護台灣」、「我在香港，我反送中」等文字。活動發起人廣告系四年級學生吳亭臻表示，這關係到台灣政治人權跟民主的問題，這並非只是身邊有香港朋友才關注，而是生在台灣就應該關注這件事。

就讀輔大宗教系的吳姓港生表示，今天會上台，主要是想跟台灣學生有個對話空間，「我很不喜歡人家說今日香港、明日台灣，好像香港已經沒有救一樣，這對還在香港抗爭的友人們都不公平。」現在對於香港人還不是任何勝利，因為大家要的是撤回引渡條例、反對抗爭行動歸類為暴動、釋放所有因抗爭而被捕的人士。

輔大歷史系教授陳君愷也力挺活動，他憤慨地說，香港曾是亞洲最重要的自由地區，當許多人受到政治壓迫時的避風港，但1997年香港回歸中國後，它的自由被「性侵」，曾是亞洲最重要的一個自由庇護港，卻已不再是真正的自由港。

陳君愷強調，「不只是因為我們是台灣人、他們是香港人而去支持他們，而是因為我們共同是人類」，所有被壓迫的人都該去支持，不只是這樣，「我們也要一起努力保障我們擁有的自由、民主跟人權。」