藍軍參加海峽論壇批評政府 蔡英文：不太恰當

2019-06-17 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



總統蔡英文今天到澎湖視察，因參拜「柯蔡宗祠」令外界聯想是否與台北市長柯文哲有合作空間，蔡直言「現在為止還沒有這個想法」。此外，有關近日藍營縣市長參加海峽論壇，在陸批評執政黨一事，蔡英文表示，真的不太恰當，作為一個台灣人情何以堪。

總統蔡英文今天上午參拜「柯蔡宗祠濟陽堂」，視察馬公市鐵線社區關懷據點與農委會高雄區農改場澎湖分場等地。

針對近日香港反送中遊行一事，蔡英文受訪時表示，此事是香港人民展示追求自由、人權的決心，全世界都關切，台灣也不例外，同樣會對民主、自由與人權捍衛到底；提醒香港政府，政府存在的目的是要守護人民所期待的自由和民主。

國民黨副主席兼秘書長曾永權偕同多名藍營縣市長參加大陸海峽論壇，暗喻人為阻礙導致兩岸關係停滯不前，堅持「九二共識」價值。蔡英文表示，在內政黨相互競爭，對外立場應團結一致，有人對台灣多所批評與攻擊，「真的不太恰當，作為一個台灣人情何以堪」。

外界關注未來蔡英文副手問題，參拜「柯蔡宗祠」的行程也引發媒體好奇詢問，是否意謂「柯蔡一家親」，未來會不會與台北市長柯文哲合作？蔡英文表示，到現在為止沒有這個想法，不過柯市長作為一個民選的市長，對民主政治這件事，要更嚴肅面對。