【重磅快評】久違的「馬維拉」又來了？

2019-06-17 14:23 聯合報 主筆室



民進黨遇到甚麼問題，總是拿前總統馬英九出來救援，「難到馬英九不用負責嗎？」因此馬英九常被人稱「馬維拉」。隨著馬英九卸任，漸漸淡出媒體版面，這個稱號也少有人再提及過。不過，大法官提名爭議，卻讓馬維拉再次復出江湖，理由更讓人啼笑皆非。

蔡英文總統剛提名了四位大法官，連同上次提名的人數，已經高達11位，超過釋憲案和解散政黨宣告所需的三分之二門檻。外界因此擔心，以民進黨執政以來諸多政治操作的斧鑿痕跡，未來大法官是否會被拿來當作政爭的工具，實未可知。

民進黨這幾位立委、律師的觀點，是當初修憲已將大法官以二分之一為數，由不同總統提名。陳水扁任內有四位大法官提名未獲通過，但後來馬英九補提名，卻未依照此設計，讓補提名者只補任期，而是做完八年完整任期，從而造成現在蔡總統一人可提名11位大法官的局面。

此論點看似言之成理，事實不然。首先，修憲時確實曾納入二分之一交錯制，但卻未考量到大法官提名未獲通過，或任期未滿即離開的情況。在大法官地位崇隆的獨特憲法地位下，難道補提名的任期只剩一年，就只做一年大法官？如此如何保障大法官獨立行使職權？又如果遇到不肖的政客，是否又會藉此漏洞幫自己人「洗資歷」？

因此在2015年，司法院組織法重新修訂，將補提名做到原任期屆滿的規定取消，讓每個大法官都是獨立的任期，一來補了原本憲法增修條文和法制的漏洞，二來也確保大法官的獨立地位。

民進黨選擇在這個議題上砲口瞄準馬英九，不但是沒事找事，更是畫錯重點。大法官是否獨立行使職權，和大法官被提名者本身以及提名他的人有關，二分之一制只是「防弊」罷了。美國大法官是終身制，有的總統如卡特，終其任期也未提名一個大法官，有的總統如小羅斯福，任期內卻提了八位大法官，相當所有大法官人數。

外界擔心的是民進黨屢屢讓獨立機關變成打手，還有提名的大法官色彩濃厚，找馬英九背鍋，就好像有人拿一把刀走在路上，被質疑要去犯案，應該是解釋自己不會做壞事，怎麼會說責任在把刀子交給他的人手上呢？這番反應，也更顯得民進黨的心虛。民進黨要釋疑，是改變作風，不是拿別人救援

有趣的是，這個案子由「專業辦藍監委」陳師孟接下，監院本身也有英系監委之亂，代表人物就是陳師孟。看來，馬維拉的救援局數，應該不會只有一下子。只不過，對總統的彈劾案權責在立法院，民進黨和監察院恐怕也只會白忙一場。