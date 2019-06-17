親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍營初選白熱化
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合

媒體尖銳提問曾馨瑩 郭台銘霸氣護妻：箭射我這來

全台13縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風

【重磅快評】久違的「馬維拉」又來了？

2019-06-17 14:23聯合報 主筆室

民進黨遇到甚麼問題，總是拿前總統馬英九出來救援，「難到馬英九不用負責嗎？」因此馬英九常被人稱「馬維拉」。隨著馬英九卸任，漸漸淡出媒體版面，這個稱號也少有人再提及過。不過，大法官提名爭議，卻讓馬維拉再次復出江湖，理由更讓人啼笑皆非。

蔡英文總統剛提名了四位大法官，連同上次提名的人數，已經高達11位，超過釋憲案和解散政黨宣告所需的三分之二門檻。外界因此擔心，以民進黨執政以來諸多政治操作的斧鑿痕跡，未來大法官是否會被拿來當作政爭的工具，實未可知。

民進黨這幾位立委、律師的觀點，是當初修憲已將大法官以二分之一為數，由不同總統提名。陳水扁任內有四位大法官提名未獲通過，但後來馬英九補提名，卻未依照此設計，讓補提名者只補任期，而是做完八年完整任期，從而造成現在蔡總統一人可提名11位大法官的局面。

此論點看似言之成理，事實不然。首先，修憲時確實曾納入二分之一交錯制，但卻未考量到大法官提名未獲通過，或任期未滿即離開的情況。在大法官地位崇隆的獨特憲法地位下，難道補提名的任期只剩一年，就只做一年大法官？如此如何保障大法官獨立行使職權？又如果遇到不肖的政客，是否又會藉此漏洞幫自己人「洗資歷」？

因此在2015年，司法院組織法重新修訂，將補提名做到原任期屆滿的規定取消，讓每個大法官都是獨立的任期，一來補了原本憲法增修條文和法制的漏洞，二來也確保大法官的獨立地位。

民進黨選擇在這個議題上砲口瞄準馬英九，不但是沒事找事，更是畫錯重點。大法官是否獨立行使職權，和大法官被提名者本身以及提名他的人有關，二分之一制只是「防弊」罷了。美國大法官是終身制，有的總統如卡特，終其任期也未提名一個大法官，有的總統如小羅斯福，任期內卻提了八位大法官，相當所有大法官人數。

外界擔心的是民進黨屢屢讓獨立機關變成打手，還有提名的大法官色彩濃厚，找馬英九背鍋，就好像有人拿一把刀走在路上，被質疑要去犯案，應該是解釋自己不會做壞事，怎麼會說責任在把刀子交給他的人手上呢？這番反應，也更顯得民進黨的心虛。民進黨要釋疑，是改變作風，不是拿別人救援

有趣的是，這個案子由「專業辦藍監委」陳師孟接下，監院本身也有英系監委之亂，代表人物就是陳師孟。看來，馬維拉的救援局數，應該不會只有一下子。只不過，對總統的彈劾案權責在立法院，民進黨和監察院恐怕也只會白忙一場。

前總統馬英九。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
前總統馬英九。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
分享

大法官馬英九
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

柯文哲要當多爾袞？謝寒冰：引經據典最失敗的政治人物

2019-06-17 15:05

民進黨質疑組團送中 國民黨：只敢對內嗆聲

2019-06-17 15:16

公投修法三訴求 學、政界提主張

2019-06-17 15:34

藍軍參加海峽論壇批評政府 蔡英文：不太恰當

2019-06-17 15:07

公投法、大法官攻防焦點…綠硬過關藍嗆鴨霸 立院臨時會開戰

2019-06-17 14:41

又抬出馬維拉 馬辦：荒謬 沒評論

2019-06-17 13:48

綠委批馬造成大法官亂象

2019-06-17 13:47

呂秀蓮：民進黨打著民主反民主

2019-06-17 13:47

環團籲公投法修法 延長審議時間

2019-06-17 13:45

國民黨應停止初選直接徵召韓國瑜？62%網友反對

2019-06-17 13:21

立院臨時會開戰 藍嗆綠鴨霸硬過關

2019-06-17 13:08

民進黨：百萬人反送中 國民黨卻獻媚將台灣送中

2019-06-17 12:52

韓國瑜批禁巴拉刈影響大 陳吉仲嗆：不要沒了解就批評

2019-06-17 12:49

立院反送中共同聲明朝野未獲共識 蘇嘉全：可惜！

2019-06-17 12:47

綠恐強行通過公投修法 呂秀蓮：民進黨要為歷史負責

2019-06-17 12:44

黃智賢倡議一國兩制 黃偉哲臉書被灌爆：管好你妹妹

2019-06-17 12:35

立院臨時會下午起登場 處理公投法修法等19案

2019-06-17 12:28

大法官提名爭議是馬英九害蔡英文？馬辦：荒謬

2019-06-17 12:15

蔡英文澎湖參拜柯蔡宗祠 視察社區長照據點

2019-06-17 11:30

立院通過臨時會 下午開始審議公投法、大法官等議案

2019-06-17 11:17

綠委監院陳情 指大法官提名爭議是馬英九害的

2019-06-17 11:09

大法官提名爭議是馬英九害蔡英文？綠委找陳師孟陳情

2019-06-17 10:29

綠推經濟五法…環團批工輔法：國土計畫成空

2019-06-17 00:21

呂秀蓮反公投法修惡 要民進黨團摸摸良心

2019-06-17 00:21

觀察站／執政黨最後清理戰場 立院臨時會重演焦土戰？

2019-06-17 00:20

臨會今登場 公投法攻防再起

2019-06-17 00:20

口水太多 韓籲中央速撥款防疫

2019-06-16 23:35

新北立委艱困選區 藍綠尋人選

2019-06-16 23:27

黃國昌：未參與籌組白色聯盟

2019-06-16 23:18

高市藍委初選 王齡嬌、徐慶煌勝出

2019-06-16 23:10

謝長廷：幫香港政府說話的人 一定沒經歷過威權

2019-06-16 22:33

撥款支援高雄抗登革熱 衛福部：經費不比往年少

2019-06-16 21:57

公投法修法 柯建銘：連署附身分證影本會拿掉

2019-06-16 21:52

聲援港「反送中」 陳其邁：向「香港獅子山精神」致敬

2019-06-16 21:34

反送中再遊行 郭台銘：政府不能用武器對付人民

2019-06-16 20:56

呂秀蓮：今日香港是昨日台灣 不要重蹈覆徹

2019-06-16 20:33

影／呂秀蓮反對公投法修惡 要民進黨摸摸良心

2019-06-16 20:12

撐香港 蘇嘉全將尋求各黨團共識發表立院聲明

2019-06-16 20:11

聲援反送中 吳釗燮：台港命運相連可以攜手獲勝

2019-06-16 18:57
看更多

熱門文章

民調／「蔡柯韓」柯文哲最強 「蔡郭柯」郭台銘領先

2019-06-17 11:31

再爆「你不知道的韓國瑜」 黃光芹：他字典裡無信任

2019-06-17 08:57

海軍士官與酒女脫光狂歡 「7人全承認」無人遭迫

2019-06-16 17:52

為韓國瑜槓蘇貞昌 郭台銘：我若是總統就把閣揆換掉

2019-06-17 11:49

高雄登革熱爭議 吳蕚洋嗆韓：小事就抱怨如何成就大事

2019-06-16 18:50

郭台銘來南投看郭董棒球場 夫人曾馨瑩感動哭了

2019-06-17 11:06

明與曾馨瑩同台？郭台銘：今晚盡力說服老婆大人

2019-06-16 16:21

蔡英文提四個拜託 孫大千諷「四個笑話」

2019-06-17 08:10

韓國瑜突現身立院臨時會：為登革熱拜會高雄立委

2019-06-17 09:27

影／呂秀蓮反對公投法修惡 要民進黨摸摸良心

2019-06-16 20:12

新聞眼／軍中醜聞連環爆 傳高階將領卡位

2019-06-17 01:34

官兵爛醉脫光歌舞 海軍重懲

2019-06-17 01:34

賴清德曾說會全力支持蔡？ 游盈隆：場面話卻挨一記悶棍

2019-06-16 17:10

郭台銘蔡英文都是大金牛？ 柯：一用國家錢一用公司錢

2019-06-16 22:48

綠營新民調大贏藍軍 朱立倫：所有藍軍支持者最擔心

2019-06-16 16:12

呂秀蓮反惡法救公投 稱台灣明日不會是香港

2019-06-16 19:26

「愛哭鬼佳芬姐」為韓國瑜拚了 「天王」背後的她 心事誰人知

2019-06-17 09:00

一半新聞都報同一人 柯文哲：中天變韓天台「怪怪的」

2019-06-16 22:45

發臉書聲援王淺秋 韓國瑜：兩次申請登革熱補助被拒

2019-06-16 18:49

首度陪郭台銘跑選舉行程 曾馨瑩：被他感動願站出來

2019-06-17 11:18

韓造勢場不同族群同時出現 胡幼偉：老韓最能抗蔡

2019-06-16 15:39

不出席韓國瑜台中造勢 盧秀燕臉書被灌爆

2019-06-17 11:06

黃智賢倡議一國兩制 黃偉哲臉書被灌爆：管好你妹妹

2019-06-17 12:35

影／破冰？王金平祝生日快樂 韓國瑜感動緊握王雙手

2019-06-17 11:33

被問香港200萬人上街反送中 韓國瑜立院5字回應

2019-06-17 11:27

影／反送中不利選情？柯文哲：不要為了「小波浪」見風轉舵

2019-06-16 17:43

中市議會國民黨團：欠韓國瑜的人情要還

2019-06-16 23:27

初選民調挨批護航蔡英文 民進黨：應是蔡讓了賴

2019-06-17 11:41

韓國瑜突然拜會 王金平：已超脫三界不尷尬

2019-06-17 12:40

海軍司令黃曙光強力整飭軍紀 140人違犯軍紀記大過

2019-06-16 11:49

韓郭搶軍系鐵票 南北別苗頭

2019-06-17 00:35

盧秀燕22日不出席韓國瑜造勢 中市府：為了國民黨團結

2019-06-17 11:13

被韓國瑜咆哮？黃文財：胡說八道，對我是很大的謀殺

2019-06-17 12:06

韓國瑜民調落居第三 林濁水酸：真是黃粱夢一場

2019-06-17 13:57

韓國瑜雲林造勢 青年軍自主清理環境

2019-06-16 18:00

觀察站／軍系鐵票 攸關藍營能否重返執政

2019-06-17 00:31

郭台銘強調不口號治國 總統選對1個月就見效

2019-06-16 16:52

公投法修法 柯建銘：連署附身分證影本會拿掉

2019-06-16 21:52

影／責任推給台灣 蔡英文批林鄭：沒能力守護人民

2019-06-16 17:36

大法官提名爭議是馬英九害蔡英文？綠委找陳師孟陳情

2019-06-17 10:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top