綠委推「外國代理人登記制度」 因應境外勢力干預

2019-06-17 14:14 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 黃義書 ╱即時報導



民進黨立委羅致政、尤美女、余宛如、林靜儀與王定宇。下午在立法院舉行「外國代理人登記制度」記者會，提出立法管制境外勢力利用民主自由的權利，干預國內社會、經濟等各層面，進行廣泛滲透、分化、破壞等問題。建構登記制度以規範外國(含中國)代理人，於台灣為了其政治目的、影響台灣政府部門運作的行為，強化防衛性民主，因應境外勢力干預。