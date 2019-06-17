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陳菊率四位大法官提名人 拜會立院黨團

2019-06-17 13:32聯合報系攝影中心 記者鄭超文╱即時報導

立法院臨時會期將處理大法官人事案，臨時會會期下午將開始，總統府秘書長陳菊下午率領四位大法官被提名人台大法律系教授謝銘洋、司法院秘書長呂太郎、考選部長蔡宗珍及高雄高等行政法院院長楊惠欽前往立法院，首先前往民進黨黨團拜會，由總召柯建銘等黨團幹部接見，隨後前往時代力量及親民黨黨團拜會，國民黨黨團則是表態不接見。

立法院臨時會期將處理大法官人事案，臨時會會期下午將開始，總統府秘書長陳菊（左二）...
立法院臨時會期將處理大法官人事案，臨時會會期下午將開始，總統府秘書長陳菊（左二）下午率領四位大法官被提名人台大法律系教授謝銘洋（左一）、考選部長蔡宗珍（右二）及司法院秘書長呂太郎（右三）等前往立法院拜會立院黨團。記者鄭超文／攝影
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立法院臨時會期將處理大法官人事案，臨時會會期下午將開始，總統府秘書長陳菊（左二）...
立法院臨時會期將處理大法官人事案，臨時會會期下午將開始，總統府秘書長陳菊（左二）下午率領四位大法官被提名人台大法律系教授謝銘洋（左一）、高雄高等行政法院院長楊惠欽（右一）及考選部長蔡宗珍（右二）等前往立法院拜會立院黨團。記者鄭超文／攝影
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立法院臨時會期將處理大法官人事案，臨時會會期下午將開始，總統府秘書長陳菊（左一）...
立法院臨時會期將處理大法官人事案，臨時會會期下午將開始，總統府秘書長陳菊（左一）下午率領四位大法官被提名人台大法律系教授謝銘洋（左三起）、高雄高等行政法院院長楊惠欽、考選部長蔡宗珍及司法院秘書長呂太郎前往立法院，首先前往民進黨黨團拜會，由總召柯建銘（左二）等黨團幹部接見。記者鄭超文／攝影
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大法官陳菊
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