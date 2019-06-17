立院臨時會開戰 藍嗆綠鴨霸硬過關

2019-06-17 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



被民進黨視為2020大選第一戰的立院臨時會，今天朝野激烈攻防，交鋒重點仍聚焦公投修法，上午9點立法院長蘇嘉全召開的朝野政黨協商，經過一個多小時討論仍無共識，上午10點半召開談話會表決，對於民進黨團提案臨時會，6月17日至7月5日召開為期三週臨時會，由64票贊成、28票反對，記名表決通過。

另外民進黨團總召柯建銘提出大法官同意案、《公投法》等19案修法，最後表決由64票贊成、29票反對，民進黨挾多數優勢通過；國民黨團所提《公務人員退休資遣撫卹法》等修法，表決則是28贊成、63反對沒通過。國民黨團不滿意表決結果，紛紛拿出字牌抗議，高喊「反對臨時會、惡霸執政黨！，院長蘇嘉全也宣布，臨時會第一次會議今天下午2點30分召開。

民進黨團書記長鄭運鵬表示，對於親民黨團提出臨時會不應變常態會，鄭表示，立院臨時會必須處理緊急事件，臨時會應要常態化處理緊急需要的修法。包括總統提請的四位大法官同意權、《公投法》、《兩岸人民關係條例》、《國安法》、《政治檔案條例》等，還有《工輔法》為多年沉痾的問題，也急需修法處理。