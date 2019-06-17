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韓國瑜批禁巴拉刈影響大 陳吉仲嗆：不要沒了解就批評

2019-06-17 12:49聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

農委會主委陳吉仲。本報資料照片
農委會主委陳吉仲。本報資料照片
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高雄市長韓國瑜日前在雲林造勢場合上說，民進黨執政已經離人民越來越遙遠，禁止巴拉刈對整個農村造成多大的影響，讓禁用巴拉刈的議題再度浮上檯面，農委會主委陳吉仲今天反擊，不要因為沒有了解政策，就直接批評。

農委會今天舉行非洲豬瘟邊境管控與豬場生物安全訪視結果記者會；會後媒體詢問韓國瑜提及的禁用巴拉刈對農民的影響，陳吉仲說，希望韓國瑜可以把所有的農業政策和農業重要措施完整了解，農委會絕對站在農民的角度，不要因為沒有了解就直接批評。

陳吉仲說，針對巴拉刈的退場機制，全世界已經有77個國家禁用巴拉刈，為何要禁用，因為這是劇毒、致癌的農藥，就因為是高風險、劇毒、致癌的農藥，農委會在過去，不論是國民黨或民進黨執政，都是要把高風險、劇毒致癌的農藥退場。

陳吉仲表示，更重要的是，農委會有提供可能的替代藥劑給農民，且也更便宜，巴拉刈要定殘留量，比如使用在紅豆上要訂殘留容許量，替代藥劑壬酸不用訂殘留容許量，成本比巴拉刈便宜，會讓農民使用更便宜的替代藥劑，這是一個往前邁進的農藥退場機制，他希望韓國瑜可以把這實際內容了解，再來對這議題作建議。

現場媒體詢問，是否覺得韓國瑜是為了選票來說這議題？陳吉仲說，這個可以公評，對所有政策的評述，如果從政治的角度，所有消費者與農民都會看的到，農委會就是從專業的角度，這絕對是為了消費者的食品安全，更是為了農民的健康著想。

陳吉仲表示，他爸爸自己就使用巴拉刈，噴到眼睛差點整個眼睛挖掉，這對農民是很大的傷害，農委會的壬酸替代藥劑一公升目前20元，比巴拉刈便宜，因此希望政策希望持續進行，不希望有人故意在農村社會，透過巴拉刈的議題，在影響所有農業專業的邁進，連對岸、韓國都禁掉，泰國也要禁掉，為什麼要讓農民使用對自己健康身體不好的農藥？

高雄市長韓國瑜（左二）。本報資料照片
高雄市長韓國瑜（左二）。本報資料照片
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韓國瑜巴拉刈陳吉仲2020選舉
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