立院反送中共同聲明朝野未獲共識 蘇嘉全：可惜！

2019-06-17 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



香港「反送中」示威怒火持續延燒，台灣部分民眾也發起聲援行動。立法院長蘇嘉全今天上午臨時會朝野協商時，呼籲各黨團達成共識，以立法院名義發表反送中共同聲明，儘管民進黨團與時代力量黨團表達同意支持，但國民黨團總召曾銘宗表達，國民黨團已經通過決議，國民黨團會自己發表「反送中」聲明，不願意與民進黨發表相同聲明。對此，蘇表達可惜，「若國民黨團要自己發聲明，代表無法協商成共同聲明。」

蘇也在朝野協商時裁示，先由法制局整合各黨團聲明，草擬出共同聲明內容後，再尋求各黨團共識，盼以立法院名義發表共同聲明，支持並肯定香港人民捍衛民主與自由的決心。

至於國民黨立法院黨團今上午也發布黨團的反送中聲明，表達支持港民基於民主自由、保障人權與獨立法制精神所發起的抗爭行動，並呼籲港府彎下腰誠心傾聽、回應港民訴求，在社會欠缺普遍共識前，撤銷《逃犯條例》的修法。

國民黨團表示，「反送中」運動爆發流血鎮壓衝突，震驚國際，黨團日前已強烈表達不認同港府以武力方式處理群眾運動的立場，呼籲港府謙卑面對群眾訴求，體恤港民心中的疑慮，將對立衝突降到最低，避免無謂的流血傷害。如今，在百萬港民前仆後繼的陳抗下，港府行政長官向市民公開道歉並承諾停止修法工作，我們期待情勢朝良性、正面方向發展，並呼籲港府充分實踐民主精神及保障人權的普世價值。