親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍營初選白熱化
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合

200萬人上街後：黃之鋒出獄，香港「三罷」繼續反送中？

羨慕香港薪水高？ 港人千字文問：願意台灣變下一個香港嗎？

立院反送中共同聲明朝野未獲共識 蘇嘉全：可惜！

2019-06-17 12:47聯合報 記者林麗玉╱即時報導

香港「反送中」示威怒火持續延燒，台灣部分民眾也發起聲援行動。立法院長蘇嘉全今天上午臨時會朝野協商時，呼籲各黨團達成共識，以立法院名義發表反送中共同聲明，儘管民進黨團與時代力量黨團表達同意支持，但國民黨團總召曾銘宗表達，國民黨團已經通過決議，國民黨團會自己發表「反送中」聲明，不願意與民進黨發表相同聲明。對此，蘇表達可惜，「若國民黨團要自己發聲明，代表無法協商成共同聲明。」

蘇也在朝野協商時裁示，先由法制局整合各黨團聲明，草擬出共同聲明內容後，再尋求各黨團共識，盼以立法院名義發表共同聲明，支持並肯定香港人民捍衛民主與自由的決心。

至於國民黨立法院黨團今上午也發布黨團的反送中聲明，表達支持港民基於民主自由、保障人權與獨立法制精神所發起的抗爭行動，並呼籲港府彎下腰誠心傾聽、回應港民訴求，在社會欠缺普遍共識前，撤銷《逃犯條例》的修法。

國民黨團表示，「反送中」運動爆發流血鎮壓衝突，震驚國際，黨團日前已強烈表達不認同港府以武力方式處理群眾運動的立場，呼籲港府謙卑面對群眾訴求，體恤港民心中的疑慮，將對立衝突降到最低，避免無謂的流血傷害。如今，在百萬港民前仆後繼的陳抗下，港府行政長官向市民公開道歉並承諾停止修法工作，我們期待情勢朝良性、正面方向發展，並呼籲港府充分實踐民主精神及保障人權的普世價值。

國民黨團也呼籲執政民進黨政府，不應在意識形態上操作「反送中」運動的政治利益，而當藉此深入省思兩岸三地的司法犯罪問題，儘速參照《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》的精神，共同協商建立台港之間司法互助機制，有效打擊犯罪、伸張正義，保障民眾的司法人權。

立法院長蘇嘉全今天上午臨時會朝野協商時，呼籲各黨團達成共識，以立法院名義發表反送...
立法院長蘇嘉全今天上午臨時會朝野協商時，呼籲各黨團達成共識，以立法院名義發表反送中共同聲明，儘管民進黨團與時代力量黨團表達同意支持，但國民黨團總召曾銘宗表達，國民黨團已經通過決議，國民黨團會自己發表「反送中」聲明。圖／翻攝自立院朝野協商直播
分享

國民黨反送中蘇嘉全
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

黃智賢倡議一國兩制 黃偉哲臉書被灌爆：管好你妹妹

2019-06-17 12:35

韓國瑜民調落居第三 林濁水酸：真是黃粱夢一場

2019-06-17 13:57

環團籲公投法修法 延長審議時間

2019-06-17 13:45

國民黨應停止初選直接徵召韓國瑜？62%網友反對

2019-06-17 13:21

立院臨時會開戰 藍嗆綠鴨霸硬過關

2019-06-17 13:08

民進黨：百萬人反送中 國民黨卻獻媚將台灣送中

2019-06-17 12:52

韓國瑜批禁巴拉刈影響大 陳吉仲嗆：不要沒了解就批評

2019-06-17 12:49

綠恐強行通過公投修法 呂秀蓮：民進黨要為歷史負責

2019-06-17 12:44

立院臨時會下午起登場 處理公投法修法等19案

2019-06-17 12:28

大法官提名爭議是馬英九害蔡英文？馬辦：荒謬

2019-06-17 12:15

蔡英文澎湖參拜柯蔡宗祠 視察社區長照據點

2019-06-17 11:30

立院通過臨時會 下午開始審議公投法、大法官等議案

2019-06-17 11:17

綠委監院陳情 指大法官提名爭議是馬英九害的

2019-06-17 11:09

大法官提名爭議是馬英九害蔡英文？綠委找陳師孟陳情

2019-06-17 10:29

綠推經濟五法…環團批工輔法：國土計畫成空

2019-06-17 00:21

呂秀蓮反公投法修惡 要民進黨團摸摸良心

2019-06-17 00:21

觀察站／執政黨最後清理戰場 立院臨時會重演焦土戰？

2019-06-17 00:20

臨會今登場 公投法攻防再起

2019-06-17 00:20

口水太多 韓籲中央速撥款防疫

2019-06-16 23:35

新北立委艱困選區 藍綠尋人選

2019-06-16 23:27

黃國昌：未參與籌組白色聯盟

2019-06-16 23:18

高市藍委初選 王齡嬌、徐慶煌勝出

2019-06-16 23:10

謝長廷：幫香港政府說話的人 一定沒經歷過威權

2019-06-16 22:33

撥款支援高雄抗登革熱 衛福部：經費不比往年少

2019-06-16 21:57

公投法修法 柯建銘：連署附身分證影本會拿掉

2019-06-16 21:52

聲援港「反送中」 陳其邁：向「香港獅子山精神」致敬

2019-06-16 21:34

反送中再遊行 郭台銘：政府不能用武器對付人民

2019-06-16 20:56

呂秀蓮：今日香港是昨日台灣 不要重蹈覆徹

2019-06-16 20:33

影／呂秀蓮反對公投法修惡 要民進黨摸摸良心

2019-06-16 20:12

撐香港 蘇嘉全將尋求各黨團共識發表立院聲明

2019-06-16 20:11

聲援反送中 吳釗燮：台港命運相連可以攜手獲勝

2019-06-16 18:57

影／「我在新竹，我反送中！」 民進黨、時力同聲支援

2019-06-16 18:52

高雄登革熱爭議 吳蕚洋嗆韓：小事就抱怨如何成就大事

2019-06-16 18:50

發臉書聲援王淺秋 韓國瑜：兩次申請登革熱補助被拒

2019-06-16 18:49

影／反送中不利選情？柯文哲：不要為了「小波浪」見風轉舵

2019-06-16 17:43

香港反送中 朱立倫籲港府勿危害自由民主人權

2019-06-16 17:41

影／責任推給台灣 蔡英文批林鄭：沒能力守護人民

2019-06-16 17:36

影／台南反送中連署 火車站前反應熱烈

2019-06-16 17:26

立院外集結挺港 王世堅：挺身而出對抗強權是高尚行為

2019-06-16 16:50
看更多

熱門文章

民調／「蔡柯韓」柯文哲最強 「蔡郭柯」郭台銘領先

2019-06-17 11:31

再爆「你不知道的韓國瑜」 黃光芹：他字典裡無信任

2019-06-17 08:57

海軍士官與酒女脫光狂歡 「7人全承認」無人遭迫

2019-06-16 17:52

高雄登革熱爭議 吳蕚洋嗆韓：小事就抱怨如何成就大事

2019-06-16 18:50

明與曾馨瑩同台？郭台銘：今晚盡力說服老婆大人

2019-06-16 16:21

郭台銘來南投看郭董棒球場 夫人曾馨瑩感動哭了

2019-06-17 11:06

台中藍營議員為何力挺韓國瑜？黨團：我們欠他一分情

2019-06-16 14:13

韓國瑜突現身立院臨時會：為登革熱拜會高雄立委

2019-06-17 09:27

為韓國瑜槓蘇貞昌 郭台銘：我若是總統就把閣揆換掉

2019-06-17 11:49

影／呂秀蓮反對公投法修惡 要民進黨摸摸良心

2019-06-16 20:12

新聞眼／軍中醜聞連環爆 傳高階將領卡位

2019-06-17 01:34

官兵爛醉脫光歌舞 海軍重懲

2019-06-17 01:34

賴清德曾說會全力支持蔡？ 游盈隆：場面話卻挨一記悶棍

2019-06-16 17:10

蔡總統缺席陸官95校慶 國防部這樣解釋

2019-06-16 14:08

郭台銘蔡英文都是大金牛？ 柯：一用國家錢一用公司錢

2019-06-16 22:48

綠營新民調大贏藍軍 朱立倫：所有藍軍支持者最擔心

2019-06-16 16:12

呂秀蓮反惡法救公投 稱台灣明日不會是香港

2019-06-16 19:26

蔡英文提四個拜託 孫大千諷「四個笑話」

2019-06-17 08:10

「愛哭鬼佳芬姐」為韓國瑜拚了 「天王」背後的她 心事誰人知

2019-06-17 09:00

一半新聞都報同一人 柯文哲：中天變韓天台「怪怪的」

2019-06-16 22:45

發臉書聲援王淺秋 韓國瑜：兩次申請登革熱補助被拒

2019-06-16 18:49

撐香港！千人立院外集結呼籲：總統參選人應承諾反一中

2019-06-16 14:33

韓造勢場不同族群同時出現 胡幼偉：老韓最能抗蔡

2019-06-16 15:39

首度陪郭台銘跑選舉行程 曾馨瑩：被他感動願站出來

2019-06-17 11:18

影／反送中不利選情？柯文哲：不要為了「小波浪」見風轉舵

2019-06-16 17:43

不出席韓國瑜台中造勢 盧秀燕臉書被灌爆

2019-06-17 11:06

中市議會國民黨團：欠韓國瑜的人情要還

2019-06-16 23:27

韓國瑜造勢大會上台力挺 黃敏惠：鄰近縣市邀請

2019-06-16 14:29

柯文哲：蔡英文做三年了 適不適合看不出來嗎？

2019-06-16 14:18

海軍司令黃曙光強力整飭軍紀 140人違犯軍紀記大過

2019-06-16 11:49

韓郭搶軍系鐵票 南北別苗頭

2019-06-17 00:35

初選民調挨批護航蔡英文 民進黨：應是蔡讓了賴

2019-06-17 11:41

被問香港200萬人上街反送中 韓國瑜立院5字回應

2019-06-17 11:27

韓國瑜雲林造勢 青年軍自主清理環境

2019-06-16 18:00

觀察站／軍系鐵票 攸關藍營能否重返執政

2019-06-17 00:31

郭台銘強調不口號治國 總統選對1個月就見效

2019-06-16 16:52

影／破冰？王金平祝生日快樂 韓國瑜感動緊握王雙手

2019-06-17 11:33

影／責任推給台灣 蔡英文批林鄭：沒能力守護人民

2019-06-16 17:36

公投法修法 柯建銘：連署附身分證影本會拿掉

2019-06-16 21:52

盧秀燕22日不出席韓國瑜造勢 中市府：為了國民黨團結

2019-06-17 11:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top