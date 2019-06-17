綠恐強行通過公投修法 呂秀蓮：民進黨要為歷史負責
立法院今天召開臨時會，聚焦公投修法，對於民進黨團恐強行通過公投再修正案，前副總統呂秀蓮、發起絕食抗議的「以核養綠」公投領銜提案人黃士修、國民黨立委江啟臣等人，今天舉行記者會再度抗議公投法惡修，高喊「反惡法，救公投」。
呂秀蓮表示，民進黨團若讓公投法修法通過，就是「打著民主反民主」，「民進黨要為歷史負責」，對於支持修法的立委，全民也可以用明年1月11日的大選票選，讓這些立委離開立法院。
呂提到，民進黨團提出蔣絜安版的公投修法，要將公投與大選脫鉤，若不是選舉，怎麼會有這麼多人去投公投，另外連署需附具身分證影本，擺明就是要沒收人民的公投權，這是打著民主反民主。若修法通過，民進黨要為歷史負責任。
「以核養綠」公投提案人之一廖彥朋也提到，民進黨團的公投提案修法，是「司法昭之心，路人皆知」，對於民進黨團總召柯建銘提出，可以在附具身份證影本讓步，廖批評，這是「假讓步、真偷渡」，尤其兩年一次公投就是要與大選脫鉤，他舉時效性議題為例，去年有公投提案不要讓福島食品進口，若兩年才一次公投，是不是要民眾先吃兩年的核食？這個公投修法，是要毀掉民進黨的創黨價值。
另外，地球公民基金會、台灣人權促進會等公民團體，今天也舉行記者會質疑公投修法應該慎重，切莫草率修法。台權會秘書長邱伊翎表示，公民團體的這場記者會，並沒有要聲援黃士修，也與呂副總統無關。
人權公約施行監督聯盟召集人黃嵩立則提出建議，建議公投修法第一階段連署人數達提案門檻後，就涉及是否違反憲法與其他依第二條第三項不得作為公投的提案內容，妥為包括聽證會在內之必要程序，建議修改主管機關之審議期限，由現行三十日延長至四個月內，提案人補正程序延長至兩個月。
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