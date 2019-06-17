綠恐強行通過公投修法 呂秀蓮：民進黨要為歷史負責

2019-06-17 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



立法院今天召開臨時會，聚焦公投修法，對於民進黨團恐強行通過公投再修正案，前副總統呂秀蓮、發起絕食抗議的「以核養綠」公投領銜提案人黃士修、國民黨立委江啟臣等人，今天舉行記者會再度抗議公投法惡修，高喊「反惡法，救公投」。

呂秀蓮表示，民進黨團若讓公投法修法通過，就是「打著民主反民主」，「民進黨要為歷史負責」，對於支持修法的立委，全民也可以用明年1月11日的大選票選，讓這些立委離開立法院。

呂提到，民進黨團提出蔣絜安版的公投修法，要將公投與大選脫鉤，若不是選舉，怎麼會有這麼多人去投公投，另外連署需附具身分證影本，擺明就是要沒收人民的公投權，這是打著民主反民主。若修法通過，民進黨要為歷史負責任。

「以核養綠」公投提案人之一廖彥朋也提到，民進黨團的公投提案修法，是「司法昭之心，路人皆知」，對於民進黨團總召柯建銘提出，可以在附具身份證影本讓步，廖批評，這是「假讓步、真偷渡」，尤其兩年一次公投就是要與大選脫鉤，他舉時效性議題為例，去年有公投提案不要讓福島食品進口，若兩年才一次公投，是不是要民眾先吃兩年的核食？這個公投修法，是要毀掉民進黨的創黨價值。

另外，地球公民基金會、台灣人權促進會等公民團體，今天也舉行記者會質疑公投修法應該慎重，切莫草率修法。台權會秘書長邱伊翎表示，公民團體的這場記者會，並沒有要聲援黃士修，也與呂副總統無關。