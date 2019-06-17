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200萬人上街後：黃之鋒出獄，香港「三罷」繼續反送中？

羨慕香港薪水高？ 港人千字文問：願意台灣變下一個香港嗎？

黃智賢倡議一國兩制 黃偉哲臉書被灌爆：管好你妹妹

2019-06-17 12:35聯合報 記者林文義╱即時報導

台南市長黃偉哲。 聯合報系資料照／記者鄭維真攝影
台南市長黃偉哲。 聯合報系資料照／記者鄭維真攝影
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昨日香港200萬「反送中」的抗議人潮走上街頭，要求撤回修訂逃犯條例草案，要求有權選擇民主的生活制度。同時間，在台灣也有近萬群眾上街聲援。台南市長黃偉哲臉書聲援，指香港人的焦慮並未減緩，台灣要撐住香港；同時，我們台灣人也應更加珍惜現有的民主自由。

不過，他的妹妹黃智賢昨天在政論節目海峽論壇說，大陸提出一國兩制是「對台灣最大的尊重與體貼」。她疾呼兩岸要坐下來談，「我們這一代要把台灣帶回家、帶回中國」，引起黃偉哲的支者不滿，紛紛在黃偉哲的臉書要求「管好」妹妹，否則下一市長選舉不會支他。 。

有網友質疑黃偉哲「你知道你妹妹在幹嘛嗎?」、「市長，你有這樣的妹妹，實在可恥」「管好你妹妹，要嘛叫她趕快歸籍中國，不要整天在台灣吵統一」、「你妹妹這樣，你不用出來說說什麼嗎? 下次我看台南換人出來選比較好了」、「可以請令妹放棄台灣護照嗎? 身為一個中國人，怎麼可以拿台灣護照跟身分證?? 請她用中國的!」、「連自己的妹妹都管不好了，不相信你還能做好什麼！」。

黃偉哲則不只一次回應，表示雖是骨肉血親，但很遺憾他的政治立場與主張跟她完全不同。他從學生時代參與學運社運到政治改革運動，堅持的就是台灣自由民主的價值。可以選擇的理念，他以行動證明；無法選擇的親情，他不同意但是尊重已經成年的妹妹。

也有人認同黃偉哲的說法，指長久以來在政治上，黃市長的立場相信大家都知道，他妹妹有她的觀念立場，但黃市長尊重妹妹，各自都是為自己的言論負責，為台南市的未來打拚的是黃市長不是他妹妹；也有人認為黃智賢跟市長都是成年人，是獨立個體，各有立場是很正常的事，現在也不是家父長制，不是哥哥說什麼，妹妹就得照做；也有人說這好笑了，一堆年輕人都未必能說服自己爸媽不當韓腦粉了，在這邊怪人家不管好妹妹？是說為什麼妹妹歸哥哥管？

黃偉哲黃智賢反送中一國兩制
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