不去韓國瑜台中場遭批忘恩負義 他認為誰帶動誰難講

2019-06-17 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜繼凱道、花蓮與雲林後，本周六將前進台中大造勢，台中市長盧秀燕為減少黨內紛爭，決定不出席。引發大批韓國瑜支持者灌爆盧秀燕臉書，表達失望憤怒。民進黨新系大老林濁水今天在臉書貼文表示，盧秀燕若沒韓國瑜就當選不了？是誰帶動誰，還很難講。