立院通過臨時會 下午開始審議公投法、大法官等議案

2019-06-17 11:17 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 鄭超文 ╱即時報導



立法院院會上午通過民進黨立委柯建銘等提案，將針對公投法等議案進行審議，國民黨立委立刻舉牌抗議。記者鄭超文／攝影 分享 facebook 立法院上午進行朝野黨團協商，隨後在院會表決是否召開第9屆第7會期第1次臨時會的相關事宜，民進黨推出「委員柯建銘等67人所提召開第9屆第7會期臨時會議案」，隨後進行表決，民進黨以多數取得議程的主導權，將針對「公投法」、「大法官」等議題進行審議，國民黨立委則是舉著標語反對，要求「反惡法、護公投」。

【中央社／台北17日電】

立法院今天上午召開全院委員談話會，經表決後確定自下午起至7月5日，召開第9屆第7會期第1次臨時會，並通過民進黨立委柯建銘等人提案內容，處理公民投票法修正草案等19個議案。

表決結果，柯建銘等人的提案，贊成64票、反對28票，因此照案通過。

民進黨立委柯建銘、管碧玲、鄭運鵬等67人於6月14日提案，在臨時會處理的議案，有5大類共19案；「強化國安護民主」部分有公民投票法修正草案、攸關退將赴陸管制的台灣地區與大陸地區人民關係條例、加重洩密刑責的國安法，以及政治檔案條例草案。

根據中華民國憲法第69條規定，立法院遇有總統之咨請或立法委員1/4以上之請求時，得開臨時會。立法院組織法第6條第1項規定，立法院臨時會，依憲法第69條規定行之，並以決議召集臨時會之特定事項為限。