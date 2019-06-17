綠委監院陳情 指大法官提名爭議是馬英九害的

2019-06-17 11:09 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 黃義書 ╱即時報導



民進黨立委鍾佳濱與律師黃帝穎上午前往監察院舉行「揪出破壞大法官提名制度的始作俑者」記者會，並向監察院陳情，由輪值監察委員陳師孟受理。記者黃義書／攝影 分享 facebook 民進黨立委鍾佳濱與律師黃帝穎上午在監察院前舉行「揪出破壞大法官提名制度的始作俑者」記者會，並向監察院陳情，由輪值監察委員陳師孟受理。鍾佳濱與黃帝穎指司法院組織法於憲法增修條文修正後，大法官任期八年，由兩組大法官，各別計算任期，四年替換半數交錯任期制，每四年由國會行使一半人數之同意權。原本設計卻遭馬前總統破壞，因此請監察院調查當時總統府違法任命，還原歷史真相，揪出破壞大法官提名制度的始作俑者。

【中央社／台北17日電】

民進黨立委鍾佳濱今天表示，大法官的交錯任期提名制遭到馬政府破壞，前總統馬英九在2008年、2010年兩度無視大法官遞補後任期應至原任期屆滿的規定，任命7位任期8年的大法官，盼監院調查是否有違失。

總統府日前宣布4名大法官提名人選，立法院臨時會預計將會處理大法官人事同意權案。鍾佳濱、律師黃帝穎今天上午在監察院門口召開「揪出破壞大法官提名制度的始作俑者」的記者會，向值日監委陳師孟陳情，希望監察院進行調查。

鍾佳濱表示，有媒體質疑總統蔡英文在4年任期內，居然可2度提名大法官，若無意外將可任命11位大法官，超過大法官總數的2/3。但馬英九也分別在2008年、2010年、2011年分別任命11名大法官

鍾佳濱指出，會造成這樣的結果就是因為原先設計大法官完整的交錯任期，遭到馬英九的破壞。他說，大法官的出缺遞補制跟立委補選，考委、監委因故缺額重新提名一樣，都是補足原任期屆滿為止。

鍾佳濱表示，前總統陳水扁在2007年提名的8位大法官僅通過4名，再加上彭鳳至大法官轉任最高行政法院院長，馬英九在2008年上任後於10月提名5位大法官缺額，理論上，補提名的4位大法官任期應到2015年，而遞補彭鳳至缺額的任期應是2011年，但馬英九以總統令明定5人的任期至2016年10月，而非當年司法院組織法所規定的，「大法官出缺時，其繼任人之任期至原任期屆滿之日止」的規定。

鍾佳濱指出，馬英九在2010年，又趁著前大法官賴英照、謝在全提前辭職時，提名並任命蘇永欽、賴浩敏為大法官，若依照遞補制，蘇賴二人任期應只到2011年，但是馬英九再度無視規定，將二人任期訂至2018年。希望監察院調查，當時的總統府是否有違失。