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大法官提名爭議是馬英九害蔡英文？綠委找陳師孟陳情

2019-06-17 10:29聯合報 記者賴于榛╱即時報導

立委鍾佳濱與律師黃帝穎找陳師孟陳情大法官提名爭議。記者賴于榛／攝影
立委鍾佳濱與律師黃帝穎找陳師孟陳情大法官提名爭議。記者賴于榛／攝影
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立法院臨時會將處理大法官人事案，但外界質疑若通過，等於「蔡提」大法官增至11人，未來恐影響釋憲案。不過民進黨立委鍾佳濱今到監察院找值日監委陳師孟陳情，並指出，是前總統馬英九2008年與20102次違法任命，將補提名大法官的任命狀寫滿8年，才會打亂大法官半數交錯任期制。

總統府日前公布4名大法官被提名人，包含台大法律系教授謝銘洋、司法院秘書長呂太郎、考選部長蔡宗珍及高雄高等行政法院院長楊惠欽，但若此波通過，「蔡提」大法官人選增至11人，將跨過釋憲和宣告政黨違憲解散的三分之二門檻，引發在野黨與輿論質疑。

鍾佳濱與律師黃帝穎今到監察院陳情，並拿出當年的總統令，批評馬前總統時期違法任命，2008年與2010年將補提名的任命狀寫滿8年，沒有依照司法院組織法，打亂大法官半數交錯任期制，才會造成如今亂象，責任違失應是當年的總統府。

根據鍾佳濱提供的大法官提名史，原來2007年前總統陳水扁提名8名大法官僅通過4名，加上彭鳳至大法官轉任最高行政法院院長，因此2008年10月馬英九便提名5名大法官缺額，理論上，補提名的4名大法官任期應該到2015年，遞補彭鳳至的缺額應是2011年，可當年馬英九以總統令明定任期至2016年10月，而非當年司法院組織法所規定的其繼任人之任期至原任期屆滿之日止」的規定。

黃帝穎補充，2010年馬英九在賴英照、謝在全2位前大法官提前辭職時，依然無視遞補制的規定，將遞補大法官的任期訂至2018年。

鍾佳濱指出，大法官補提名應是做滿剩下任期，可當年馬英九執政時，卻是填滿8年，導致如今亂象，而監察院當年雖調查過大法官任命，但標的不同，前次調查針對的是司法院秘書長，這次陳情的違失責任放在馬政府時期的任命狀，沒有違反一案不兩立原則，期盼監察院揪出破壞大法官提名制度的始作俑者。

立委鍾佳濱與律師黃帝穎找陳師孟陳情大法官提名爭議。記者賴于榛／攝影
立委鍾佳濱與律師黃帝穎找陳師孟陳情大法官提名爭議。記者賴于榛／攝影
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大法官馬英九蔡英文鍾佳濱陳師孟
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