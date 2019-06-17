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爭取登革熱預算 韓國瑜北上拜會立委

2019-06-17 09:23聯合報系攝影中心 記者鄭超文╱即時報導

為爭取防治登革熱預算，高雄市長韓國瑜上午前往立法院，韓國瑜受訪時表示，蚊子不分藍綠，將一一拜會高雄市選區的立委，希望他們能幫忙高雄市民。另外，對於在行政院會與行政院長蘇貞昌的交手，韓國瑜表示，有受到突襲的感覺，下次他會拒絕攝影機，希望行政院不要小鼻子小眼睛，讓人有被設陷阱的感覺。

為爭取防治登革熱預算，高雄市長韓國瑜上午臨時前往立法院，拜會高雄市選區的立委，希...
為爭取防治登革熱預算，高雄市長韓國瑜上午臨時前往立法院，拜會高雄市選區的立委，希望他們能幫忙高雄市民。記者鄭超文／攝影
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為爭取防治登革熱預算，高雄市長韓國瑜上午臨時前往立法院，拜會高雄市選區的立委。記...
為爭取防治登革熱預算，高雄市長韓國瑜上午臨時前往立法院，拜會高雄市選區的立委。記者鄭超文／攝影
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為爭取防治登革熱預算，高雄市長韓國瑜上午臨時前往立法院，遭遇大批媒體包圍採訪。記...
為爭取防治登革熱預算，高雄市長韓國瑜上午臨時前往立法院，遭遇大批媒體包圍採訪。記者鄭超文／攝影
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韓國瑜登革熱
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