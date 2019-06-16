談兩岸頻遭抹紅？ 柯Ｐ嘆袁崇煥就是被自己人幹掉的

2019-06-16 23:04 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



香港反送中抗爭僵持不下，國台辦發言人安峰山日前卻公開讚賞台北市長柯文哲的兩岸說法，儘管柯文哲直言「好尷尬」，再加上柯文哲日前失言指蔡英文總統是「皇上」，引發綠營支持者強力不滿，民進黨市議員王世堅更砲轟柯文哲是「中共金孫」。

不堪遭外界質疑「親中」，柯文哲今晚接受「館長」陳之漢直播專訪，強調抹紅是選舉很重要的一個手段，對自己而言就是「知道我在幹嘛」，清楚自己要什麼，台灣人民要什麼，就像世大運當時可以順利辦完，蔡英文可以中華民國總統身分去演講，國旗進場，這就是最高目的。

對於外界質疑為什麼邀請旺台基金會創辦人蔡衍榮、前台中市長胡志強、政大外交系兼任副教授賴岳謙擔任大陸小組顧問？柯文哲說，蔡衍榮是綠的，他是綠營金主，這個大家都知道；賴岳謙這屆也沒有聘了，大陸小組光譜本來就是有藍又有綠。

柯文哲強調，台灣整體力還是最大考量，應該要務實處理我們面對的問題，自己不太喜歡利用中美對抗，有時候撿到槍，有時候撿到泡，沾沾自喜，不需要啦。

對於台灣國家主權問題，柯文哲說，土地、人民、政府是國家主權的象徵，這個台灣都有，所以台灣是一個國家，但不正常，因為全世界承認我們的只有2%，所以還是先求生存，先壯大自己。

對於被國台辦公開誇獎，柯文哲直言，香港凸槌後，乾脆找個人講好話，他也是在統戰，這是中國的戰術，統戰一定會利用台灣的內部矛盾，「袁崇煥是被自己人幹掉後，清兵才入關的」，台灣面對中國大陸的威脅，有時候要想辦法應付。

柯文哲還說，常常敵人是自己製造出來的，不是人家批評你就是你的敵人，有時候真的是你做得不對，自己有時候對藍綠很失望，就是因為除了統獨以外，其他都很像。