建議習近平研究蔣經國傳 柯Ｐ：台灣要變高級、高尚

2019-06-16 22:52 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



民進黨總統初選，蔡英文總統確定再披綠袍出征，台北市長柯文哲卻以「恭喜皇上、賀喜皇上」評論蔡英文贏得初選，引發名嘴陳凝觀怒轟柯「看到中共跟習皇帝就閉嘴？」不過柯文哲卻說「習近平在北京當皇帝，天高皇帝遠，干我什麼事？」

對此，柯文哲今晚接受「館長」陳之漢專訪時表示，獨派每天在講「一邊一國」，那人家國家的事情關你屁事，所以不要給人家貼標籤、扣帽子，臺灣事情都做不完了，還在那邊逞口舌快。台灣要的是生存，經濟要變好，國防要變強。

柯文哲說，自己只是選擇性不失言，該怎麼講的我們照稿念，不能輕鬆的不能隨便輕鬆。

對於「兩岸一家親」的想法屢遭外界質疑，柯文哲說，你統我，我也統你啊，要讓台灣的生活成為大陸人民羨慕的對象，要讓自己變得比較高級、比較高尚，不然就會失去優勢。

柯文哲還說，民國60幾年，國民黨是怎麼倒的，就是人民開始有錢，所以一旦口袋有錢，要一黨專政很困難，因為口袋有錢就會開始胡思亂想，不認為中國大陸的經濟和政治會脫節這麼多。

柯文哲表示，習近平有本事當李光耀嗎，問題是新加坡才這麼一點大，也不可能學習戈巴契夫，因為最後連國家都沒有了，建議他可以研究一下蔣經國傳，慢慢放，所以有時候台灣可以作為中國大陸一個示範。

柯文哲表示，之前去美國參訪，當時美國國防部提到對於台灣要實施募兵制、徵兵制沒有意見，但募兵制，人事成本就會升高，不可能說募兵制，國防經費又不增加，所以政策可以改變，但是要務實，要很清楚到底要怎麼做，重點不是募兵、徵兵，而是國防思維。