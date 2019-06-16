郭台銘蔡英文都是大金牛？ 柯：一用國家錢一用公司錢

2019-06-16 22:48 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

2020總統大選激烈，不過台北市長柯文哲至今尚未鬆口是否參選，「館長」陳之漢今晚專訪柯文哲時，也趁機詢問柯文哲如果不參選，是否會支持蔡英文總統？

對此，柯文哲說，我們也是國民，也要看誰可以說服我們，到目前為止，每個候選人都有他的缺點，所以還在觀察。

柯文哲也說，自己從來都沒有說過要參選，但從2018開始，都還沒有開始選台北市長，就已經開始在被放消息，所以常常說自己就像塊石頭，是被人鑿出來的。

至於是否會像時代力量立委黃國昌一樣，考慮組第三政黨？柯文哲說，世界政治上，三腳督很難維持結構平衡，所以最好兩黨還是要自律，要自己進步，做不好人民看得出來，小英如果自己幹得好，誰會去挑戰他。

陳之漢也追問，自己不看好高雄市長韓國瑜，那在蔡英文對郭台銘的情況下，看好誰勝出？柯文哲笑說，一個用國家的錢，一個用公司的錢，「兩隻大金牛」，有得拚了，兩邊都很有錢，所以很難講，兩邊的資源都是無限的。

至於是否有參選的慾望？柯文哲直言「很困難啦」，「我還在想」，之前請太太陳佩琪拿了50萬，然後交給蔡壁如，想說50萬花完還沒有想出來，就不要選了。

陳之漢再度追問，那2020市長卸任後，還想繼續從政嗎？柯文哲說，可以做就做，不可以就算了，當一天牛犁一天田，沒有說一定要怎麼樣，做多少所多少，也要看看身體狀況。

柯文哲隨後也虧習近平，把任期改成無限制，這個主意兩千年前秦始皇早就想過了，千秋萬世你也要看看身體可不可承受，所以就是心存善念，盡力而為。