一半新聞都報同一人 柯文哲：中天變韓天台「怪怪的」

2019-06-16 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影 分享 facebook

館長陳之漢與時代力量立委黃國昌等人，23日將舉辦「紅色媒體滾出台灣遊行」。陳之漢今晚邀請台北市長柯文哲同台，希望藉由柯文哲的魅力，號招柯粉同行。

對此，柯文哲始終不願正面表態，僅說重點不是立法，而是公正執法，不然台灣也是有CNN，以前也都說黨政軍要退出媒體，但每個人都想要染指，所以如果法定了，沒有遵守也沒有用，更重要的是人民覺醒，台灣的假新聞太多了。

不過陳之漢說，這次起因是因為中天新聞台不斷紐缺事實報導，明明香港反送中遊行，是警察打學生，中天卻說是學生在打警察，還說這是一國兩制的成功，遂引起各界很大的反感。

對此，柯文哲則是狂笑不已，直言成功就不會有一百多萬人上街頭，真是「阿達嘛孔固力」，要宣傳也要七分真三分假，「這是白癡在講的話」。

柯文哲表示，反送中遊行不是一條法令，這是冰山一角，一定是積怨已深，香港才七百萬人，就有一百多萬人上街頭，有時候真的要檢討。老百姓不可能為了一條法令上街頭，一定是非常不滿，就像一桶汽油在哪邊，一根火柴就會爆炸。

對於陳之漢盼柯文哲幫忙宣傳一下623的遊行，柯文哲僅說，中天台變成韓天台還是怪怪的，媒體可以有立場但不要太偏頗，不要製造假新聞。

柯文哲強調，還是支持台灣媒體要自律運動，媒體可以有立場，不然一半新聞時間都拿來做一個人，也是怪怪的，所以支持媒體自律運動，媒體要有媒體的樣子。