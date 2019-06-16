韓國瑜桃園頭寮謁陵 讚蔣經國包青天+胡雪巖綜合體

2019-06-16 22:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今天下午，臨時新增行程，從高鐵桃園站轉搭計程車，到往大溪頭寮陵寢，向故總統蔣經國追思致敬。韓國瑜直言是突然想到，所謂「福至心靈」，就是很神奇的感覺，這兩天他特別想來祭拜。

韓國瑜表示，明天（17日）是他的生日，今天特別想來祭拜經國先生，是發自內心的來表達尊敬之意，來代表自己的心願，並非是要報告選總統，覺得很多地方，要向經國先生來學習。

被問到是否想要傳承經國先生的精神？韓國瑜表示，經國先生是很奇怪一個複合體，是包青天加胡雪巖，第一是操守非常好，第二是經國先生執政的時候，政府的風氣是清廉、有效率，有點像包青天。

第三是會搞搞經濟建設，十大建設如火如荼，把台灣經濟整個往上衝，所以有點像胡雪巖、孫運璿。第四是大家特別懷念經國先生，不管在任何時候，他永遠願意跟基層民眾在一起，跟庶民在一起，傾聽民意。

參訪經國紀念館陳列的十大建設，大批支持者歡送他搭計程車離去。返程搭高鐵韓國瑜，轉到大溪警分局借廁所短暫停留。對桃園行程安排，韓國瑜表示，這幾天特別想，早上去陸官校慶後剛好有空，有時候想事情，突然被電到，突然一個想法。

韓國瑜表示，3、40年前看經國先生推動的十大建設，不都是天方夜譚嗎？結果做了，真的讓台灣經濟脫胎換骨。我覺得未來政府執政，要真的了解台灣建設，不要動不動，不同政黨提出來的，就先上去甩兩個巴掌先否定，沒有意思。

尤其是南北，一定要雙拉生。韓國瑜表示，北部要拉，南部要拉，再加上中部，不同的政黨，不要用兩套標準。近日他拋出國道6號延伸至花蓮的政策，真的願意去做，現在的科技怎麼會克服不了，就看政府有沒有決心做，以及意志力的問題而已。