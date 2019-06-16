謝長廷：幫香港政府說話的人 一定沒經歷過威權

2019-06-16 22:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



駐日代表謝長廷。 聯合報系資料照／記者蔡佩芳攝影 分享 facebook

駐日代表謝長廷在臉書貼文，批評幫香港政府說話的人，沒經歷過威權時代，沒有獨裁者會在法令上明白寫說要打擊異己或誣陷好人。