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撥款支援高雄抗登革熱 衛福部：經費不比往年少

2019-06-16 21:57聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

高雄市登革熱疫情升溫，衛福部疾管署今晚發文表示，依照傳染病防制法規定，登革熱防治經費應由地方政府自行編列，中央適時提供必要協助，每年均會核定補助縣市政府辦理登革熱等傳染病防治，高雄今年度傳染病防治補助款共1523萬9千元已全數撥付完畢，其中861萬元為登革熱防治補助費，已高於去年核定補助金額，且為全國最多。

高雄市政府在爭取中央補助款時，認爲「在例行性會議裡面提出來的時候，就可以拿到地方所需要的經費」，實為誤解，中央並未於兩次會議中拒絕高雄市政府之申請，且「今年補助款不會較往年晚，也不會較往年少」。

疾管署指出，高雄市曾在2月19日及5月21日於跨部會蚊媒會議中，提出5300萬元及4600餘萬元補助請求，衛福部長陳時中日前也簽發公文向行政院爭取動支108年第二備金，疾管署並於6月14日傍晚收到高雄市政府來函，請求給予登革熱經費之補助，該署於周末加班審查，待行政院同意動支中央第二預備金後，全力支援高雄市防疫。

跨國研究發現登革熱流行趨勢與聖嬰現象所致高溫有關，另登革熱境外移入個案數為近10年新高，全國登革熱流行風險不容小覷，衛福部多次於會議中提醒縣市政府加強防治因應。

疾管署表示，登革熱防疫環環相扣，中央負有督導、專業指導協助之責，而地方政府各局處應針對防治關鍵點對症下藥中央將持續支援高雄市政府，也呼籲鄰近縣市積極預防病媒傳染病疫情。

防疫人員協助清除病媒蚊孳生源。衛福部疾管署提供
防疫人員協助清除病媒蚊孳生源。衛福部疾管署提供
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登革熱高雄市傳染病
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