撥款支援高雄抗登革熱 衛福部：經費不比往年少

2019-06-16 21:57 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



高雄市登革熱疫情升溫，衛福部疾管署今晚發文表示，依照傳染病防制法規定，登革熱防治經費應由地方政府自行編列，中央適時提供必要協助，每年均會核定補助縣市政府辦理登革熱等傳染病防治，高雄今年度傳染病防治補助款共1523萬9千元已全數撥付完畢，其中861萬元為登革熱防治補助費，已高於去年核定補助金額，且為全國最多。

高雄市政府在爭取中央補助款時，認爲「在例行性會議裡面提出來的時候，就可以拿到地方所需要的經費」，實為誤解，中央並未於兩次會議中拒絕高雄市政府之申請，且「今年補助款不會較往年晚，也不會較往年少」。

疾管署指出，高雄市曾在2月19日及5月21日於跨部會蚊媒會議中，提出5300萬元及4600餘萬元補助請求，衛福部長陳時中日前也簽發公文向行政院爭取動支108年第二備金，疾管署並於6月14日傍晚收到高雄市政府來函，請求給予登革熱經費之補助，該署於周末加班審查，待行政院同意動支中央第二預備金後，全力支援高雄市防疫。

跨國研究發現登革熱流行趨勢與聖嬰現象所致高溫有關，另登革熱境外移入個案數為近10年新高，全國登革熱流行風險不容小覷，衛福部多次於會議中提醒縣市政府加強防治因應。