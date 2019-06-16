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公投法修法 柯建銘：連署附身分證影本會拿掉

2019-06-16 21:52聯合報 記者丘采薇╱即時報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘。 本報系資料照片
民進黨立法院黨團總召柯建銘。 本報系資料照片
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立法院明天起舉行臨時會，民進黨團將提案修改公投法，但包括提供身分證影本才能連署，及公投與大選脫鉤等修法內容都引發爭議。民進黨團總召柯建銘今天表示，明天黨團會議將會做成附帶決議，並將「連署附身分證影本」內容刪除，第一是請中選會盡快完成資安測試並完成電子連署建置，第二是請中選會研議如何防止偽造連署的措施，並將作業流程標準化，「基本上會將附身分證影本內容拿掉」。

柯建銘說，臨時會要處理的第一個法案是公投法，希望大家可以理性來討論，修改公投法的考慮是希望公投法能健全、完整、可行，但他也坦言，目前有爭執的點就是公投日是否併大選及連署是否應附身分證影本。

柯建銘說，附身分證影本可以刪除，但要在兩個前提之下，第一是請中選會盡快完成資安測試並完成電子連署建置，如果資安沒有疑慮就趕快實施。第二是中選會應研議如何防止偽造連署的措施，並標準化流程，明天在黨團會議將提出這兩個附帶決議，然後拿掉原本附身分證影本的內容。

至於公投是否應綁大選？柯建銘說，這個問題希望大家理性思考，民進黨不是故意不綁大選，但去年九合一選舉可以看到，公投案投不完，如果明年總統大選又發生，影響到總統選舉，將是非常嚴重的事情，「是否應該綁大選，接下來大家在立法院協商可以再討論。」

公投身分證柯建銘
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