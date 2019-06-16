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百萬港人怒吼林鄭致歉了！但未提是否撤回修例

呂秀蓮：今日香港是昨日台灣 不要重蹈覆徹

2019-06-16 20:33聯合報 記者丘采薇╱即時報導

立法院明天起舉行臨時會，民進黨團將提案修改公投法，前副總統呂秀蓮今天到立法院前聲援民間為「反公投法修惡」進行的絕食活動，她強調，若將公投法修改成與大選脫鉤，且未來必須提供身分證影本才能連署，這是反其道而行，她也說，最近常聽到一句「今日香港，明日台灣」，但她認為，「今日香港是昨日台灣」，今天的香港可以讓人想到二、三十年前的台灣，有過之而無不及，她不希望大家重蹈覆轍。

呂秀蓮說，她今天是以一個公民的身分站出來，她也說，年輕朋友生來就認為空氣是甜的，認為民主自由天生自然，但她一邊看香港抗爭，也想到1979年「高雄事件」當天看到的千軍萬馬，她當天是演講者，台下有十幾萬人，瞬間遠遠看到「恐龍出現」，那是她有史以來第一次看到那麼多鎮暴車跟催淚瓦斯，雖然沒有碾下去，但就向民眾開過來。

呂秀蓮說，當時她在台上喊了一句「台灣人要打拚」，結果被誣賴她高喊「打人，拚命」，最後被定罪成暴力叛亂犯，20分鐘的演講就判她12年有期徒刑。她說，她今天不是要搶功勞，她這輩子走過了「你們很幸運不用走的路」，她只是要糾正一個字，今日香港是昨日台灣。

呂秀蓮說，當香港渴望保護自由，她也要提醒大家，今天的香港比起二、三十年前的台灣，有過之而無不及，他不希望大家重蹈覆轍，她也說，「今天很多人享有權力，不要欺騙人家，台灣的民主就是要靠他來捍衛。台灣太多人犧牲奉獻，有的人上天堂，有的人還在場。」

呂秀蓮強調，她要告訴年輕朋友，今天所有的一切，以前並沒有，但很遺憾民進黨當權的人沒有走過辛酸路，卻要把象徵「民主二點○」的公民投票權修改，修法通過後，以後幾乎不可能連署了，如果連署要拿身分證影本，她也不忍心，希望民進黨黨團摸摸自己良心，想想多少民主先進爭取公民投票，藍綠不要再對立，應該講是非。

前副總統呂秀蓮反對公投法修惡。記者丘采薇／攝影
前副總統呂秀蓮反對公投法修惡。記者丘采薇／攝影
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香港呂秀蓮民進黨
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