影／呂秀蓮反對公投法修惡 要民進黨摸摸良心

2019-06-16 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



立法院明天起舉行臨時會，民進黨團將提案修改公投法，前副總統呂秀蓮今天到立法院前聲援民間為「反公投法修惡」進行的絕食活動，她呼籲，民進黨團若將公投法修改成與大選脫鉤，且未來必須提供身分證影本才能連署，這是反其道而行，去年九合一大選綁公投確實有一些缺失，造成混亂，但應該對症下藥，檢討原因何在，俗話說頭痛醫腳，但如果醫生二話不說把腳砍斷，像話嗎？

「以核養綠」公投領銜提案人黃士修及曾推動「罷昌案」的安定力量副執行長毛嘉慶反對公投法修惡，昨起在立院前展開絕食抗議，呂秀蓮今天也現身支持。

呂秀蓮表示，公投是許多民主愛好者遙遠的夢，法理上、憲政上就是國民主權的落實。去年九合一選舉合併公投，不管公投內容及提案的是誰，都是中華民國公民的一部分，也給大家「民主二點○」的機會。

呂秀蓮說，去年公投非常倉促，立法院修法不但降低連署門檻，同時把專責負責公投程序的「公投審議委員會」廢除，業務全部併入中選會，一時之間增加很大壓力。

呂秀蓮說，去年很多事情的確沒有做好，但不能因為有死亡連署，政院就要修法要懲罰所有18歲以上有公投權的人，政院版聽說是行政院長蘇貞昌拍板定案，未來每個人連署都要提供身分證正反面影本，但身分證的基本資料是最重要的隱私權，從另一個角度，台灣有很多詐欺犯，假如修法通過強迫每個人把身分證影本交出來，能保證收到影本能夠收到善盡保護責任？如果有人心懷不軌，不是用公投法公然鼓勵大家犯罪？這樣的惡法，這個可怕的事情（修法），可能明天就會發生。