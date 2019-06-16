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影／「我在新竹，我反送中！」 民進黨、時力同聲支援

2019-06-16 18:52聯合報 記者張雅婷╱即時報導

「我在新竹，我反送中！」，受到香港反送中遊行，新竹市民進黨團、時代力量、台灣基進黨等，都在今天分別於護城河、新竹火車站前廣場舉行活動，向民眾宣導香港人民爭取反送中的目的與重要性。

民進黨新竹黨部立委參選人鄭宏輝與團隊今天下午4時在護城河舉辦「反送中挺香港」活動，鄭宏輝表示，民主與自由相當可貴，今天大家站出來挺香港的原因來自於「逃犯條例」，屆時如果通過，到時候不只香港人生活在恐懼當中，大家到香港都將面臨不可思議的風險，如果今天不站出來撐住香港，下一個受害者有可能就是台灣，「如果我們不替他們發聲，未來也沒有人願意為台灣發聲」。

時代力量今天下午5時也在新竹火車站前廣場，透過發傳單、呼口號方式，呼籲民眾一起反送中，時代力量黨部主委林彥甫表示，今天「送中條例」讓香港被認為是中國的一部份，因此讓一百多萬人上街遊行反送中，他說，若條例通過，屆時台彎人無論到香港工作、過境等，都可以被冠上莫須有罪名，被迫接受不公平的審判，並以李明哲事件為例，因此時代力量新竹黨部反對「送中條例」。現場也吸引幾位香港人為自己的同胞聲援。

而綠黨共同召集人劉崇顯議員、余筱菁表示，過去一周和許多朋友一樣，守在電腦前，緊盯香港抗爭現場的直播，為百萬人上街的景象振奮、為警察開槍的畫面痛心、對香港政府的回應憤怒、也為香港警方的逮捕行動憂心，因此綠黨發起「聲援香港反送中運動宣講行動」，將在明天晚間7時於新竹市228公園，向新竹市民朋友們短講，並合唱《海闊天空》，呼籲大家支持香港人的抗爭。

受到香港反送中遊行，新竹市民進黨團今天下午於護城河舉行反送中活動，向民眾宣導香港...
受到香港反送中遊行，新竹市民進黨團今天下午於護城河舉行反送中活動，向民眾宣導香港人民爭取反送中的目的與重要性。記者張雅婷／攝影
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時代力量新竹黨部今天下午在新竹火車站前廣場舉行反送中宣導活動，向民眾宣導香港人民...
時代力量新竹黨部今天下午在新竹火車站前廣場舉行反送中宣導活動，向民眾宣導香港人民爭取反送中的目的與重要性。記者張雅婷／攝影
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時代力量新竹黨部今天下午在新竹火車站前廣場舉行反送中宣導活動，向民眾宣導香港人民...
時代力量新竹黨部今天下午在新竹火車站前廣場舉行反送中宣導活動，向民眾宣導香港人民爭取反送中的目的與重要性。記者張雅婷／攝影
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台灣基進黨今天在新竹火車站前廣場舉行活動，向民眾宣導香港人民爭取反送中的目的與重...
台灣基進黨今天在新竹火車站前廣場舉行活動，向民眾宣導香港人民爭取反送中的目的與重要性。記者張雅婷／攝影
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受到香港反送中遊行，新竹市民進黨團今天下午於護城河舉行反送中活動，向民眾宣導香港...
受到香港反送中遊行，新竹市民進黨團今天下午於護城河舉行反送中活動，向民眾宣導香港人民爭取反送中的目的與重要性。記者張雅婷／攝影
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受到香港反送中遊行，新竹市民進黨團今天下午於護城河舉行反送中活動，向民眾宣導香港...
受到香港反送中遊行，新竹市民進黨團今天下午於護城河舉行反送中活動，向民眾宣導香港人民爭取反送中的目的與重要性。記者張雅婷／攝影
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時代力量新竹黨部今天下午在新竹火車站前廣場舉行反送中宣導活動，向民眾宣導香港人民...
時代力量新竹黨部今天下午在新竹火車站前廣場舉行反送中宣導活動，向民眾宣導香港人民爭取反送中的目的與重要性。記者張雅婷／攝影
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時代力量新竹黨部今天下午在新竹火車站前廣場舉行反送中宣導活動，向民眾宣導香港人民...
時代力量新竹黨部今天下午在新竹火車站前廣場舉行反送中宣導活動，向民眾宣導香港人民爭取反送中的目的與重要性。記者張雅婷／攝影
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香港新竹時代力量
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