影／「我在新竹，我反送中！」 民進黨、時力同聲支援

2019-06-16 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



「我在新竹，我反送中！」，受到香港反送中遊行，新竹市民進黨團、時代力量、台灣基進黨等，都在今天分別於護城河、新竹火車站前廣場舉行活動，向民眾宣導香港人民爭取反送中的目的與重要性。

民進黨新竹黨部立委參選人鄭宏輝與團隊今天下午4時在護城河舉辦「反送中挺香港」活動，鄭宏輝表示，民主與自由相當可貴，今天大家站出來挺香港的原因來自於「逃犯條例」，屆時如果通過，到時候不只香港人生活在恐懼當中，大家到香港都將面臨不可思議的風險，如果今天不站出來撐住香港，下一個受害者有可能就是台灣，「如果我們不替他們發聲，未來也沒有人願意為台灣發聲」。

時代力量今天下午5時也在新竹火車站前廣場，透過發傳單、呼口號方式，呼籲民眾一起反送中，時代力量黨部主委林彥甫表示，今天「送中條例」讓香港被認為是中國的一部份，因此讓一百多萬人上街遊行反送中，他說，若條例通過，屆時台彎人無論到香港工作、過境等，都可以被冠上莫須有罪名，被迫接受不公平的審判，並以李明哲事件為例，因此時代力量新竹黨部反對「送中條例」。現場也吸引幾位香港人為自己的同胞聲援。