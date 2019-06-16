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高雄登革熱爭議 吳蕚洋嗆韓：小事就抱怨如何成就大事

2019-06-16 18:50聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

吳蕚洋。 報系資料照片
吳蕚洋。 報系資料照片
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高雄登革熱疫情持續延燒，高雄市長韓國瑜向中央申請防治補助款，卻傳出「沒收到回覆」，而行政院則回應，若要申請補助款需要正式公文。對此，韓國瑜深夜在臉書發文怒槓中央「現在是看扁我們整個高雄市所有市民都是不懂公務行政運作體系的草包是嗎？」

對此，曾為台北市長候選人的吳萼洋則是在臉書再度發表「勸韓文」，強調執政的事務真的不是靠很用功與辛勞，要用智慧與方法，一點點小事就要發文抱怨，要如何成就大事。

吳萼洋直言，登革熱不是只有高雄有，各地都有同樣問題，一個地方主管不能只想靠中央而已，但若要靠中央的協助，尤其是跟你不同政黨的民進黨，你的出招方法就要更有智慧。否則，未來國家大政要面對的不是只有國內反對黨還有對岸的大陸以及全世界各國，一點點小事就要發文抱怨，要如何成就大事。

吳萼洋更以自己從事保險業為例，指4年前有一筆不被看好的團體傷害險要承保，他不用同仁傳統的方法以電話向總公司的核保單位一個一個的問，而是直接寫好為什麼要保的理由，以及不保所造成公司的損失下去評估與分析，同步讓總公司各級有關長官都能知道問題。

吳萼洋說，這樣的好處讓承辦者不敢對你刁難，最後也讓這本來做不成的案子成交。為什麼要用文字，因為這樣可以留下申辦的證據，也因為時代進步，公文簽呈可以用電子郵件同步傳到各主管一起看到，也就不用再逐層說明與告知，省下協調時間。

吳萼洋強調，等大家都同意才再寫公文這辦法在台北農產運銷公司時，因為長官跟你是同志，或許是個不起衝突以和為貴的方法，但你現在是在跟擔任長官的民進黨協調，要讓事情成功就得是要讓他們很佩服你且不得不配合的方法，這樣才顯高明。

吳萼洋最後還說，造勢人再多並不表示就有當總統的能力，你在市長工作所有的點點滴滴，他一個在野村夫可是都看在眼裡。

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