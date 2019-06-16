發臉書聲援王淺秋 韓國瑜：兩次申請登革熱補助被拒

2019-06-16 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高市長韓國瑜。圖／本報資料照片 分享 facebook

高雄市向中央申請登革熱經費受阻，民進黨立委王定宇今上午指控，高雄市新聞局長王淺秋與市長韓國瑜說法不同調，王淺秋稍早在臉書澄清，並反酸「靠罵韓國瑜發大財的人真多」。高市長韓國瑜臉書隨後也轉貼王淺秋的發文，並表示新聞局15日的新聞稿已經講得很清楚，高市府在前後兩次行政院重要蚊媒傳染病防治會議上，都有提案申請補助，但兩次都遭到拒絕。

韓國瑜向行政院爭取登革熱防治補助款，卻遭中央反批沒來公文怎補助？高市新聞局發新聞稿指，基於行政倫理，在獲得上級主管機關同意達成共識後，才能函送計畫要求補助。

但民進黨立委王定宇今在臉書發文指王淺秋和韓國瑜說法不同調，還嘲諷王「偷偷支持郭董」。王淺秋在臉書反批「黑韓市長不作功課只潑髒水」、「靠罵韓國瑜發大財的人真多」。

王淺秋把新聞稿再貼一次說，發文晚於行政院會是基於「行政倫理」，「如果委員懂什麼叫倫理的話。」當高雄預判登革熱疫情可能擴大，需預防性展開防疫，即於2月19日及 5月21日兩次行政院重要蚊媒傳染病防治會議上提出疫情分析及需求請求補助，皆遭拒絕。

王淺秋說，基於行政倫理，在獲得上級主管機關同意達成共識後，才能函送計畫要求補助。因此韓市長特別親自出席行政院會時提出需求，經院長同意支持，衛生局隔日立即函送計畫。

但她說，過去3年，依循相同方式，一般例行防治會議上過往都同意提列核撥補助，唯獨今年不予同意，甚至事後才來說「表格簡陋」，其心可議。防疫視同作戰，敬請中央不要因人設事，以高雄市民健康福祉為要。

韓國瑜臉書稍早前也轉貼王淺秋的發文，並表示高雄市新聞局在6月15日的新聞稿已經講得很清楚，市府在前後兩次行政院重要蚊媒傳染病防治會議上，都有提案申請補助，但兩次都遭到拒絕。

韓說，最後，終於在6月13日蘇院長公開錄影的那次院會中得到共識和承諾後，相關局處隨即在次日就立刻行文中央。中央硬要將例行性「專款」和「補助款」混為一談，硬要把「行政倫理」當成武器來對付高雄。

韓國瑜說，作為高雄市長，「我好聲好氣在院會中提出需求，會後卻硬要來個抹黑弄臭、混淆視聽再羞辱一番。我再說一次，防疫視同作戰，中央把防疫工作當成政治武器，我很難過。」

韓國瑜說，他非常感謝、更深感抱歉讓高雄市政府同仁假日加班，只為求第一時間提供有關防疫補助款事件的正確訊息以矯正大眾視聽。「如果中央抱持著「給錢就是大爺」的心態，那麼我韓國瑜誠懇請求中央高抬貴手，促請行政院儘速如數撥款防疫。」