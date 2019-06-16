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悼念墜樓反送中港人 台灣人紙鶴祈福

2019-06-16 18:38聯合報系攝影中心 記者曾原信╱即時報導

反送中行動台港兩地舉行，為悼念因舉布條抗議送中條例而於香港墜樓身亡之香港男子，今天台灣反送中集會上，許多民眾折起紙鶴紙花悼念，同時也為香港民主自由祈福。

今天台灣反香港送中條例團體於立法院前集會聲援，林飛帆上台發言。記者曾原信／攝影
今天台灣反香港送中條例團體於立法院前集會聲援，林飛帆上台發言。記者曾原信／攝影
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今天台灣反香港送中條例團體於立法院前集會聲援，為了悼念墜樓反送中港人以及祈福反送...
今天台灣反香港送中條例團體於立法院前集會聲援，為了悼念墜樓反送中港人以及祈福反送中成功，民眾放上紙鶴祈福。記者曾原信／攝影
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今天台灣反香港送中條例團體於立法院前集會聲援，為了悼念墜樓反送中港人以及祈福反送...
今天台灣反香港送中條例團體於立法院前集會聲援，為了悼念墜樓反送中港人以及祈福反送中成功，民眾持紙鶴祈福。記者曾原信／攝影
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今天台灣反香港送中條例團體於立法院前集會聲援，為了悼念墜樓反送中港人以及祈福反送...
今天台灣反香港送中條例團體於立法院前集會聲援，為了悼念墜樓反送中港人以及祈福反送中成功，民眾持紙花祈福。記者曾原信／攝影
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今天台灣反香港送中條例團體於立法院前集會聲援，樂曲海闊天空響起時，有民眾止不住眼...
今天台灣反香港送中條例團體於立法院前集會聲援，樂曲海闊天空響起時，有民眾止不住眼淚。記者曾原信／攝影
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今天台灣反香港送中條例團體於立法院前集會聲援，想到墜樓身亡反送中港人，有民眾泣不...
今天台灣反香港送中條例團體於立法院前集會聲援，想到墜樓身亡反送中港人，有民眾泣不成聲。記者曾原信／攝影
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香港反送中
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