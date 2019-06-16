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印度與美國撕破臉 16日起對美國祭出報復性關稅

影／反送中不利選情？柯文哲：不要為了「小波浪」見風轉舵

2019-06-16 17:43聯合報 記者潘姣琪 ╱即時報導

台北市長柯文哲對於蔡英文適不適合再連任表示，蔡英文已經做三年了適不適合看不出來嗎...
台北市長柯文哲對於蔡英文適不適合再連任表示，蔡英文已經做三年了適不適合看不出來嗎？記者黃義書／攝影
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高雄市長韓國瑜昨(15)日，在雲林造勢時，表態不會讓一國兩制出現在台灣，除非「Over my dead body」。政壇最早說出這句話的民進黨台北市議員王世堅今天表示，此話原意是保護善良，對抗強權，被韓國瑜引用堅決反共一國兩制，是正確引用他當然歡迎，但隨後數度提醒韓國瑜要「說到做到」，因為背後都有神明在檢驗，不能只是選前造勢喊喊口號而已。但柯文哲今日被問到反送中可能會延續到年底，遲遲不針對一國兩制表態，恐對他選情不利，但他認為反送中事件「僅是小波浪」，不需要隨大家起舞。

外界傳聞民進黨初選後，開始「卡柯」，王世間表示柯文哲不需要卡就已經垮了，柯文哲的聲勢跟支持度江河日下，更提及日前中國國台辦發言人安峰山公開讚賞柯文哲「兩岸一家親」的論述，王世堅怒諷柯已是「中共金孫」；不過柯文哲今日受訪回應，「抹紅柯文哲是民進黨一貫作法」，他習慣了。

繼韓國瑜表態台灣拒絕一國兩制後，柯文哲立場再度受到關注，外界也認為反送中運動若繼續延燒，將對柯文哲的選情不利。對此，柯文哲僅稱：「不要為了小波浪就見風轉舵、變來變去，這樣更糟糕」，自己知道自己在做什麼，不須隨外界起舞。

高雄市長韓國瑜昨在雲林造勢喊拒一國兩制，「除非over my dead body...
高雄市長韓國瑜昨在雲林造勢喊拒一國兩制，「除非over my dead body」，引用了台北市議員王世堅的名言。王世堅今受訪表示，樂意被韓國瑜引用，但提醒韓國瑜要說到做到，每一句話背後都有神明在檢驗。記者王彥鈞／攝影
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柯文哲韓國瑜一國兩制
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