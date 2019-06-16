立院外集結挺港 王世堅：挺身而出對抗強權是高尚行為

2019-06-16 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



為聲援香港反送中行動，在台港生及公民團體今天在立法院外集結倡議，學運領袖林飛凡、市議員王世堅等人皆到場聲援，看見現場已破千人，王說「挺身而出、對抗強權是一種高尚的行為」，今天有這麼多年輕人站出來聲援香港，他感到特別感動，所以到場向現場民眾致敬。

下午4時許，據主辦單位表示，香港遊行人數已經超過103萬人，台灣立院外「稱香港、反送中」活動人數也超過1萬人。包含學運領袖林飛凡、台北市議員王世堅皆到場參與活動。

王世堅說，「挺身而出、對抗強權是一種高尚的行為」，今天有那麼多年輕人站出來聲援想港，他非常感動，所以特別到場致敬；台灣年輕人有中心思想及核心價值，才會出來聲援香港，「惡法不撤、我們不退」，這將是一場持久的耐力戰，我們必須互相鼓勵、共同奮戰。

針對聲援香港反送中活動中，許多人喊出「今日香港、明日台灣」，王世堅也說，他身處政壇，台灣主權受到威脅當然比一般人更敏感，今天台灣人站出來聲援香港，他也前來致敬，並先上綿薄之力；現在香港遇到的劫難，很可能明天台灣就跟香港一樣，所以對於一國兩制，台灣人不分男女老少、不分藍綠白，都應該站出來共同表示態度立場及憤怒。