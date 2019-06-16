挺香港反送中 台南人選擇用塗鴨牆聲援

2019-06-16 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南在地畫家以塗鴨來挺反送中。圖／取自網路 分享 facebook

香港今天發起反送中第4次大遊行，參與人數依舊不減，台灣今天各地也有挺香港相關活動，台南市還有塗鴨的畫家，在四維地下室畫出「香港撐住 台灣守住」的塗鴨，被網友稱讚「台南不愧是民主聖地」