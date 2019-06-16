白色聯盟是這群人 黃國昌：改變台灣政治有強烈使命感
時代力量立委黃國昌傳將退黨、另找人籌組第三勢力，日前他也說，已與「白色聯盟」接觸。黃國昌今天出席活動再被問到此事，他強調，他並沒有參與，發起人也不是台北市長柯文哲，發起的人都是一群小市民，「他們對於改變台灣整個政治環境有強烈的使命感。」
黃國昌表示，他知道有其他朋友在組政黨，但他並沒有參與，發起的人都是一群小市民，一群對於改變台灣政治環境有強烈使命感的人，台灣的政治走到今天，要怎樣不再被藍綠兩大黨壟斷，讓公民政治跟公民力量可以出來，「不過我並沒有參與，我也不方便在沒有得到他人允許的情況下說明，那個人並不是柯文哲。」
現場媒體追問白色聯盟未來是否會跟柯文哲合作，黃國昌則說，他不是其中的一員，無法代表白色聯盟來發言。
對於退黨的部分，黃國昌表示，他去年就講過，「一直期待時代力量要走自己的道路」，在過去這段實踐的道路上，黨內主席邱顯智也認同這樣的方向，最重要的目標就是2020讓國會有更多站在人民的力量，能監督藍綠兩大黨的力量。
另外民進黨主席卓榮泰日前說，民進黨祕書長羅文嘉曾與時代力量秘書長陳孟秀曾會面，黃國昌強調，民進黨主動跟陳孟秀這邊接觸，只是談到以後有個聯繫的窗口，結果卓就「炒作」是民進黨跟時力已經決定要合作，相信昨天聲明稿已經清楚澄清這件事。
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