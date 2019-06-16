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五千人頂烈陽 台港齊反送中

2019-06-16 16:20聯合報系攝影中心 記者曾原信╱即時報導

反對香港送中條例通過，今天台灣公民團體與香港同步舉辦反送中行動，超過五千人頂著烈陽聚集於立法院前，希望藉香港現況，呼籲台灣人正視中國威脅，並捍衛民主價值。

反香港送中條例，今天約五千人於立法院前集合，聲援香港市民反對修法。記者曾原信／攝...
反香港送中條例，今天約五千人於立法院前集合，聲援香港市民反對修法。記者曾原信／攝影
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反香港送中條例，今天約五千人於立法院前集合，聲援香港市民反對修法，高舉標語表達訴...
反香港送中條例，今天約五千人於立法院前集合，聲援香港市民反對修法，高舉標語表達訴求。記者曾原信／攝影
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反香港送中條例，今天約五千人於立法院前集合，聲援香港市民反對修法，許多台灣人聲援...
反香港送中條例，今天約五千人於立法院前集合，聲援香港市民反對修法，許多台灣人聲援香港議題。記者曾原信／攝影
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反香港送中條例，今天約五千人頂烈陽於立法院前集合，聲援香港市民反對修法。記者曾原...
反香港送中條例，今天約五千人頂烈陽於立法院前集合，聲援香港市民反對修法。記者曾原信／攝影
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反香港送中條例，今天約五千人於立法院前集合，聲援香港市民反對修法。記者曾原信／攝...
反香港送中條例，今天約五千人於立法院前集合，聲援香港市民反對修法。記者曾原信／攝影
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反香港送中條例，今天約五千人於立法院前集合，聲援香港市民反對修法，高舉反送中標語...
反香港送中條例，今天約五千人於立法院前集合，聲援香港市民反對修法，高舉反送中標語。記者曾原信／攝影
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香港立法院反送中逃犯條例
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