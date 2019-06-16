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撐香港！千人立院外集結呼籲：總統參選人應承諾反一中

2019-06-16 14:33聯合報 記者李隆揆╱即時報導

為聲援香港「反送中」行動，在台港生及挺港團體今天在立法院外集結倡議。記者李隆揆／...
為聲援香港「反送中」行動，在台港生及挺港團體今天在立法院外集結倡議。記者李隆揆／攝影
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為聲援香港「反送中」行動，在台港生及挺港團體今天在立法院外集結倡議，不僅要求港府撤回逃犯條例，而非只是暫緩，也提出我國設立庇護港澳政治難民的具體配套，及呼籲各政黨總統參選人明確承諾拒絕一中和平協議等訴求，現場人數在下午2時許已破千人。

在台港生及畢業生逃犯條例關注組、台灣公民陣線聯盟及台灣青年民主協會等團體今天在台北市濟南路集結，欲聲援香港「反送中」行動並提出訴求。對於香港政府，挺港團體譴責港府暴力鎮壓和平抗爭，呼籲追究警方責任；港府應承認612和平示威並非暴動，釋放被拘捕的抗爭者；要求港府撤回逃犯條例，而不只是暫緩； 要求港府釋放被逮捕的抗爭者、停止司法追訴。

在台灣政府方面，挺港團體要求國會應發表「反送中」聲明，反對將台灣人移交中國； 呼籲政府與國會應設立庇護港澳政治難民的具體配套；呼籲政府與國會，針對香港公務員、警察及「中資具重大影響力」的港資來台進行嚴格管制；呼籲台灣與各國政府共同檢視香港民主、人權、法治狀況，阻止中國傷害香港。

同時，挺港團體也呼籲各政黨及總統參選人明確承諾拒絕一中和平協議；各政黨及總統參選人應於面對中國政府的場合提出「人權訴求」並「反對送中條例」。

現場民眾表示，香港政府近日持續動用嚴重違反比例原則的暴力手段鎮壓抗爭者及記者，包括使用催淚瓦斯、橡膠子彈、布袋彈等。香港特首林鄭月娥雖於昨日宣布暫緩修法程序，但並未承諾撤回條例，「對此，我們呼籲林鄭月娥即刻承諾撤回法案，負起鎮壓人民與迫使警民衝突的政治責任」。

除對香港政府提出訴求外，現場團體也認為，台灣與香港同樣處在抵抗中國威權擴張的第一道防線，應更明確展現支持相場民主賀港人自決的態度；然而，過去一段時間國內仍有政治人物高調倡議「和平協議」，企圖以「和平」包裝「一國兩制」，罔顧台灣落入香港當前困境的風險。近期更有縣市首長應邀出席中國國台辦所辦的海峽論壇，和統戰目的明確的雙城論壇，這些兩岸交流都是在一中框架下進行，預設台灣接受一個中國的前提。

公民團體強調，事實證明一國兩制已經為香港帶來民主危機和人群侵犯的災難性後果，呼籲台灣各政黨與總統參選人明確表態拒絕一中框架與和平協議，並在港人人權與民主法治遭受嚴重侵蝕之際，展現道德勇氣，於面對中國政府的場合中，勇敢提出人權訴求。

為聲援香港「反送中」行動，在台港生及挺港團體今天在立法院外集結倡議。記者李隆揆／...
為聲援香港「反送中」行動，在台港生及挺港團體今天在立法院外集結倡議。記者李隆揆／攝影
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