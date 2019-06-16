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蔡英文不願成送中惡法幫凶 網友：黃士修絕食她會來？

2019-06-16 13:45聯合報 記者吳淑君╱即時報導

蔡英文總統。 聯合報系記者杜建重／攝影
蔡英文總統。 聯合報系記者杜建重／攝影
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香港政府推動修訂逃犯條例掀起反對聲浪，引發「反送中」抗議。蔡英文總統日前說，逃犯條例同時侵犯中華民國的主權，「我們不會接受」，不願成為這個惡法的幫凶。推動「核四啟封商轉」公投連署的黃士修等人，為了公投法修惡昨晚開始絕食，許多人議論紛紛，要等著看蔡英文，會不會對黃士修的絕食做出回應。

立法院將於周一召開臨時會，民進黨團可能強行通過公投再修正案，去年推動以核養綠公投的黃士修等人，已在立法院外開始絕食，前副總統呂秀蓮今晚將召開記者會聲援，抗議立法院民進黨團可能強行通過的公投修法「惡法」。

台大醫院前副院長王明鉅在臉書PO文指出，黃士修是為了抗議民進黨在立法院即將召開的臨時會修正公民投票法。因為民進黨將把公投法修成：

1)如果公民要連署公投的提案必須附上身分證影本。

2)公民投票能不能與大選同時舉行由中選會決定。

3)甚至還要修正成未來一年七個月都不許有公民投票。2020一月的總統大選也不可以有公民投票。一直要到2021年，才能舉行公民投票。

王明鉅說，呂秀蓮前副總統將去聲援黃士修，她「應該」不是支持核四啟封商轉，但呂前副總統聲援的是「民主」，是人民擁有以公民投票的直接民主型式，來表達意志、作出選擇，來作為自己命運主人的「真民主」。

王明鉅說，歷史竟然如此諷刺，民進黨在野時，甚至在朝但力量不夠大時，一直堅決主張，口口聲聲大聲呼喊的「核四公投」，竟然即將會被民進黨自己，用多數立法委員的政黨力量，關進鐵籠甚至直接扔進垃圾桶。

網友Justin Cheng 留言指出，蔡英文總統在臉書PO文「身為總統，我最重要的責任，就是守護台灣的主權和民主，讓世世代代的台灣人擁有對未來的選擇權。」蔡英文還說「我們不願成為惡法的幫兇。」

他想問蔡英文總統，黃士修為了公投法修惡絕食，妳會有反應跟回應嗎？還是無動於衷？還是說香港的民主比台灣的民主還重要？我們等著看蔡英文總統會不會對黃士修的絕食做出任何回應。

黃士修逃犯條例蔡英文
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