台網友關注度 港反送中聲量筆數 不敵阿翔謝忻不倫

2019-06-16 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



香港反送中遊行，引發各國關注。不過根據《KEYPO大數據關鍵引擎》調查顯示，12日當天，台灣網友對於「阿翔謝忻不倫戀」、「香港反送中」兩事件的資料分布與網路聲量筆數，網友對「阿翔謝忻不倫戀」的關注程度，遠高於香港流血抗爭。從數據顯示，台灣網友對事件的關注程度，香港人流血抗爭，比不上阿翔一句「沒拿捏好分寸」。

根據網路溫度計《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，6月12日的香港反送中遊行，與阿祥謝忻出軌事件的網路聲量，都在社群被熱列討論，不過透過聲量趨勢圖看，兩事件上午關注程度差不多，但過中午左右，「阿翔謝忻不倫戀」隨著阿翔出面回應瞬間衝高，討論度超越反送中的關注程度。

若將觀測區間拉長，雖反送中發酵期長，一周總聲量「香港反送中」有21萬6804筆，高於「阿翔謝忻不倫戀」的14萬1327筆，但單看最高峰不管是9日百萬人遊行、還是12日流血抗爭，都比不過12日爆發「謝忻阿翔不倫戀」吸走台灣人眼球的程度，一天創下近12萬網路聲量，足足是這陣子以來「反送中」網路聲量的一半有餘。