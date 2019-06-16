王世堅砲轟「中共金孫」 柯P反譏：抹紅是綠營一貫戰術

2019-06-16 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



國台辦日前公開讚賞台北市長柯文哲的兩岸說法，引發熱議。民進黨市議員王世堅今則是重砲批評，指柯文哲是「中共金孫」，民進黨沒有必要接觸，一切是柯文哲單戀民進黨，希望跟民進黨扯上邊，拉抬行情。

對此，柯文哲今下午受訪時表示，老實說，抹紅柯文哲是民進黨一貫的戰術，又不是今天才開始的，從2017年9月就開始了，一路打到現在，每天都在打，又不是今天才在打，「我很習慣了啦」，既聯合又鬥爭，是他們很標準的打法。

對於蔡英文總統近來聲勢上揚，還說2020她就是最好的選擇，柯文哲說，蔡英文已經做了三年了，「是不是，你看不出來嗎」。

媒體追問，所以你覺得蔡英文是最好的選擇嗎？柯文哲說，再講嘛，她需要去和大家說明，為什麼她適合再幹下去。

對於外界批評如今是「市政柯粉、兩岸柯黑」，柯文哲表示，這是他們那種網軍的主調，大家都是內行的，都很清楚。

至於此言是否是在指民進黨的1450網軍？柯文哲說，請你不要過度解讀，「你只要放在心裡面就可以了」。

柯文哲表示，自己現在也不素人，大家都忘記了，2014年選舉時，自己的幕僚都是民進黨的，他們那些戰法自己很熟悉，也不是現在才開始黑的。