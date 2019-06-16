623遊行館長遭中國「封台」 黃國昌：台人展現的勇氣

2019-06-16 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



館長陳之漢與時代力量立委黃國昌等人，23日將舉辦「紅色媒體滾出台灣遊行」，陳的直播疑遭中國「封台」。對此，黃國昌今天表示，即使館長事業上出現相當大的衝擊，還是沒有任何畏縮，「這才是台灣人一直在展現的勇氣。」

黃國昌今為時代力量第三屆慢速壘球錦標賽開球，受訪時被問到623遊行，黃說，在台灣願意有勇氣站出來對抗中國，都要冒相當的風險，正因為這樣特別寶貴，對於一些商人為了自己的經濟或商業利益，不惜唱和中共政府，館長這麼有勇氣站出來，即使事業有相當大的衝擊，還是沒有任何的畏縮。

黃國昌說，台灣的民主自由真是太可貴了，絕對不能容許讓少數商人為了自己的利益而成為中國共產黨的傳聲筒。

談到623遊行，黃國昌還說，他跟館長間有分工，因為館長在網路上聲量很大，所以負責多宣傳，其他行政雜事就由他來處理，辦一場活動事務非常多，財務部分會用最公開透明的方式來進行群眾募資，每一筆錢怎麼進來的、每一筆錢怎麼支出，所有的錢都交由專業的會計師進行獨立審計。