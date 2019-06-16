徐耀昌嗆「男人的事妳來管？」 陳佩琪：驚訝到翻白眼

2019-06-16 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲太太陳佩琪。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲的太太陳佩琪日前在臉書上，建議苗栗仿效希臘靠觀光賺外匯，並鼓勵網友多去苗栗旅遊，不過苗栗縣長徐耀昌卻絲毫不領情，甚至還回嗆「男人的事妳女孩子來管」、「不要再演戲了」。

事隔1個半月，陳佩琪今在臉書上表示，2016年出了一位女總統，本以為性平觀念已大幅改善，自己也願意以政治人物另一半的身分，出面呼籲大家重視，不過還是有踢到鐵板的時候。

陳佩琪說，今年4月1日愚人節，請假閒閒沒事幹，雞婆的在自認寫的不錯的性別平等文下面接了一小段鼓勵大家到苗栗旅遊的「業佩文」，可能文筆功力不高吧，還是其他原因，遭到苗栗縣長說他「假掰演戲」，還大喇喇地對外說：「男人的事女人別管」，這段話讓她驚訝到「翻白眼」。

陳佩琪表示，我的天哪，台灣才幾個縣市首長而已，一縣之長也算是個檯面人物了，竟然當眾對外這樣說，而且接續幾天左等右等，也沒人批評他，更不見有人聲援。

陳佩琪表示，心想可能是苗栗參訪是市政行程， 自己不該提，只好先刪文，沒想到又被說成「陳佩琪承認假掰演戲，罕見道歉刪文」，因為快上飛機了，沒空筆戰， 只好投降認輸。事後回想真的不得不感慨，到底是台灣的性平意識還不及格，還是性平觀念遇到政治就轉彎。