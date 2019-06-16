講「1450下班了」挨轟 陳佩琪：搞不懂是罵到誰了

2019-06-16 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



柯文哲（右）的夫人陳佩琪（左）在臉書上因一句「1450應該下班了」，掀起網友怒火。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

民進黨總統初選民調出爐，蔡英文總統確定再披綠袍出征，不過台北市長柯文哲日前被問到此事時，卻說「恭喜皇上、賀喜皇上」挨轟；無獨有偶的，柯文哲的太太陳佩琪則是在臉書上因一句「1450應該下班了」，同樣掀起網友怒火，甚至就連作家朱宥勳也不滿地分享陳佩琪的貼文，表示「做人也要差不多一點」。

對此，陳佩琪今天再度在臉書上發文直言「實在搞不懂」， 1450現在是變成台灣人罵人的新「四字經」？還是什麼其他？就算是罵人好了，通常也要是指名道姓罵某人，才家才會氣pupu跳出來洗版，但真不知道是講到誰了？

陳佩琪說，有媒體說她是韓粉，罵到從美國回來投先生的粉絲了，不知這邏輯何在？ 後來又有人跟說，不該講「1450下班了」 ，因為1450是全年無休的， 被說偷懶下班， 當然會生氣，不知道到底是哪樣為真？

陳佩琪表示，早上柯出門前，也有和他看到此事，指之前有名嘴、媒體人、新聞人都有這經驗，只要是不順X粉的意思， 臉書就會被掃到寸草不生 ，上網查這些人後來是怎麼應付過去的，想說自己也學習一下，但發現被掃的人，不是更撕破臉，就是批判的力道更兇，有些甚至走上法律途徑。

陳佩琪說，柯常常和她說，人無欲則剛，要努力活在當下， 認真做好每一件事，的確，心中無所求的人是最快樂自在的。