蔡英文拜廟自我期許 ：一定會變成更好的領導者

2019-06-16 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



民進黨初選結束，蔡英文總統今赴普願宮參拜，會後致詞時她感謝行政院前院長賴清德初選展現決心與毅力，選後也展現民主風範，但話鋒一轉也說，這次初選看到很多以前沒看到的事，也有感受到，她一定會變成更好的領導者。

蔡英文今接連參拜台北市四座宮廟，包含松山慈雲宮、大同普願宮、萬華龍山寺與艋舺青山宮，全程由國策顧問黃承國、國策顧問顏志發、內政部長徐國勇陪同。蔡英文到普願宮時，新科立委何智偉、議員梁文傑、陳怡君等人也都現身。

為了展現力挺蔡英文，現場小英之友會與廟方信眾都聚集等候蔡英文，並高喊蔡英文加油、連任成功等語，還準備白蘿蔔要給蔡英文「好彩頭」，但小英之友會的致贈方一時口誤說成「祝蔣總統當選」，現場一片尷尬大笑，連蔡英文也笑不停，主持人則趕緊化解說是致贈方太興奮了。

蔡英文致詞時則說，感謝大家初選的力挺，連到廁所都帶著手機顧電話民調，接下來就要打2020了，希望大家要團結，且這幾天看到香港的事情她很關心，憂慮香港的民主自由，而這也顯示一國兩制絕對不可行，蔡英文當總統會持續保護台灣。

蔡英文也談到，初選過程要感謝賴院長展現決心與毅力，選後也展現民主風範，而這也是展現民進黨精神，有競爭就有進步；目前行政院長蘇貞昌的行政團隊越做越好、越快、越有效率，大家感受到政府政績，感受到有在照顧人民，因此支持率也愈來越高，拚大家替蘇貞昌加油。