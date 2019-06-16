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曾永權海峽論壇致詞 多次提及「九二共識」重要性

2019-06-16 12:03聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

國民黨副主席曾永權今(16)日上午率參訪團參加第十一屆海峽論壇，並發表開幕致詞。 曾表示，遺憾8年前兩岸大交流、大發展、大合作的時代，時至今日卻因為政治因素與人為阻隔，不但官方互動幾近為零，民間往來也受到嚴重妨礙，甚至連國共論壇都因此而被迫中斷，造成兩岸交流的重大損失，也傷害兩岸人民的交流權益，令人感到唏噓。

曾永權強調，「九二共識」是兩岸交流的壓倉石，也像是摩天大樓裡的阻尼器，可以妥善維繫兩岸之間的和平穩定發展，絕對值得兩岸共同珍惜與堅持。看看2008年到2016年，海峽兩岸雙方就是以「九二共識」為基礎，簽署了23項協議，共同開創了制度性協商與交流的新局面，兩岸關係也因此邁向和平繁榮的道路。

曾永權致詞全文：

各位貴賓、各位老朋友、新朋友，大家好。

今天是第十一屆海峽論壇正式召開的日子，本人很榮幸能夠帶領中國國民黨訪問團參與這一場盛會。首先，我要代表吳敦義主席向各位與會嘉賓致上最誠摯的問候之意，祝福各位闔家平安、諸事順遂。

其次，我要向大家報告，在兩岸交流的歷程當中，出現過三次非常重要的里程碑，分別是2005年的連胡會、2008年的吳胡會，以及2015年的馬習會，這三場重要的領導人會面，對兩岸交流作出了巨大的貢獻。而作為一個長期推動兩岸交流老兵的我，很開心的向大家報告，這三場歷史性會面，我都有幸參與，因此，稍微驕傲一點的說，本人也曾經對於兩岸交流有過一些小小的貢獻。

海峽論壇是兩岸民間交流的重要推手，重要性毋庸置疑。八年前我就率團參加過第三屆海峽論壇，暌違八年之後，很開心能有機會再度率團參與第十一屆海峽論壇，但欣喜之餘，也不免感到有些許遺憾。欣喜的是，這幾年雖然兩岸情勢有些波折與動盪，但海峽論壇絲毫沒有受到影響，不但規模日益升級，也對兩岸民間交流產生許多正面助益，成為一年一度兩岸民間往來的最大盛事。

但遺憾的是，八年前兩岸人民興奮迎接大交流、大發展、大合作的時代，但時至今日，卻因為政治因素與人為阻隔，不但官方互動幾近為零，民間往來也受到嚴重妨礙，甚至連國共論壇都因此而被迫中斷，造成兩岸交流的重大損失，也傷害兩岸人民的交流權益，不能不令人感到唏噓。

雖然最近三年，因為人為阻礙，讓兩岸關係停滯不前，甚至大幅倒退，不僅兩岸航班減少，陸生、陸客來台人數也大幅滑落，兩岸交流明顯受到嚴重影響。但所幸去年的九合一選舉，台灣人民已經用選票充分表達出「支持兩岸關係和平穩定發展」、「反對意識形態阻礙交流」的意志。因此，如果執政者利用政治算計，持續污蔑「九二共識」，惡意挑動兩岸人民的敏感神經，阻礙兩岸之間的交流，則必然會在接下來的選舉中，繼續被選民用選票唾棄。

作為一個積極推動兩岸交流的老兵，我可以很負責任的說，「九二共識」就是兩岸交流的壓倉石，也像是摩天大樓裡的阻尼器，可以妥善維繫兩岸之間的和平穩定發展，絕對值得兩岸共同珍惜與堅持。看看2008年到2016年，海峽兩岸雙方就是以「九二共識」為基礎，簽署了23項協議，共同開創了制度性協商與交流的新局面，兩岸關係也因此邁向和平繁榮的道路。

這一屆海峽論壇的主題是：「擴大民間交流、深化融合發展」。不論是深化、融合或者發展，都是非常重要的課題。我們注意到，大陸方面去年推出了「促進兩岸經濟文化交流合作」31項措施，而且已經有80多個地方頒布施行辦法，這些具體的作為，對於兩岸民間社會的交流，肯定能夠發揮巨大的影響。

當前兩岸人民之間的日常往來、經貿交流，可以說是絡繹於途。許多台灣人民都在大陸就學、就業，或者創業、旅遊；同樣也有許多大陸人民到台灣讀書、工作，以及觀光、探親，尤其還有超過40萬的通婚家庭，早就在兩岸之間形成了緊密的共同生活圈，這已經成為不可逆的交流常態了。

在如此密切的日常交流之下，我們希望提出幾項呼籲，期盼大陸方面能夠慎重看待。

首先，就是關於兩岸之間已經簽署的協議，特別是吳主席當年所推動生效的「兩岸經濟合作架構協議」，也就是ECFA，希望大陸方面能夠穩定克服阻礙、堅決穩定的執行。

其次，則是陸生與陸客議題，陸生來台學習和台生能夠面對面最真實而直接的交流，陸客來台觀光，有助於兩岸人民的情感交流與相互瞭解，希望大陸方面能夠維持陸生與陸客一定的人數與品質，繼續深化這一項最真實而且直接的交流。

最後，是有關兩岸之間曾經建構的「農產品緊急採購機制」，這項機制對於台灣農民有著很重要的意義，希望大陸方面能夠穩定地、堅定的執行。

各位貴賓們，兩岸人民同屬中華民族，不僅同根同源，而且同文同種。在此種血濃於水的淵源上，對於彼此互異的觀點與意見，應該體諒與包容，儘量求同存異，分享彼此發展的經驗與成果，唯有擴大交流、積極對話，才能共同增進兩岸人民的福祉。

中國國民黨堅持九二共識、反對台獨，在這樣的基礎上，推動兩岸交流、維護台海和平。期盼今日出席海峽論壇的所有嘉賓，能夠一本初衷，持續為兩岸交流奉獻心力，共同為謀求兩岸和平努力奮鬥。

最後，祝福大會圓滿成功，也祝所有貴賓，平安順心。謝謝！

國民黨副主席曾永權今(16)日上午率參訪團參加第十一屆海峽論壇，並發表開幕致詞。...
國民黨副主席曾永權今(16)日上午率參訪團參加第十一屆海峽論壇，並發表開幕致詞。圖／國民黨中央提供
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